Operação da PF apura desvios de recursos públicos da saúde no ES

Operação da PF ocorreu na manhã desta quinta-feira (3) Crédito: Polícia Federal/Reprodução

Um suposto esquema de desvio de recursos públicos na saúde no Espírito Santo é alvo, na manhã desta quinta-feira (3), da Operação Salvares, da Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e cooperação técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES).

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Vila Velha, São Mateus e Rio de Janeiro, expedidos pela Justiça Federal. Além disso, foram implementadas ordens de sequestro e bloqueio de bens e valores, além do afastamento de servidora pública investigada.