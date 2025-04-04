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Homem invade ônibus da Vale, rende funcionários e é preso na Serra

Polícia Militar fez um cerco e conseguiu abordar o coletivo na BR 101, na altura do bairro Diamantina, na Serra

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:32

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:32
Um ônibus com funcionários da mineradora Vale foi invadido por um homem na BR 101, na Serra, na tarde de quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, o assaltante entrou no coletivo, rendeu passageiros e ordenou que o motorista alterasse a rota para a Rodovia do Contorno, sentido Domingos Martins. O homem foi preso após um cerco da Polícia Militar, na altura do bairro Diamantina.
A PM foi acionada por um homem que estava em ligação com um passageiro que era levado pelo ônibus. Ao ver a viatura no bairro Colina de Laranjeiras, o solicitante informou que uma pessoa que estava dentro do coletivo relatou o assalto, informando que o homem dizia estar armado.
A informação foi repassada ao Ciodes (190) e às equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont) que foram ao local e fizeram um cerco, abordando o coletivo. O homem se rendeu, saindo do ônibus e deitando ao chão. Policiais fizeram buscas, mas nada foi encontrado com o indivíduo.
Seis passageiros que estavam no ônibus disseram que o homem entrou no veículo anunciando o assalto e solicitando que o motorista alterasse a rota para a Rodovia do Contorno, sentido Domingos Martins. O suspeito teria dito ainda que assaltaria, além de aplicar uma “gravata” em um passageiro de 50 anos, ameaçando-o para que suas ordens fossem atendidas.
O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional da Serra. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Procurada, a Vale informou que colabora com as autoridades, prestando as informações necessárias e requisitadas.

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