Homem invade ônibus da Vale, rende funcionários e é preso na Serra

Um ônibus com funcionários da mineradora Vale foi invadido por um homem na BR 101, na Serra , na tarde de quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, o assaltante entrou no coletivo, rendeu passageiros e ordenou que o motorista alterasse a rota para a Rodovia do Contorno, sentido Domingos Martins. O homem foi preso após um cerco da Polícia Militar, na altura do bairro Diamantina.

A PM foi acionada por um homem que estava em ligação com um passageiro que era levado pelo ônibus. Ao ver a viatura no bairro Colina de Laranjeiras, o solicitante informou que uma pessoa que estava dentro do coletivo relatou o assalto, informando que o homem dizia estar armado.

A informação foi repassada ao Ciodes (190) e às equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont) que foram ao local e fizeram um cerco, abordando o coletivo. O homem se rendeu, saindo do ônibus e deitando ao chão. Policiais fizeram buscas, mas nada foi encontrado com o indivíduo.

Seis passageiros que estavam no ônibus disseram que o homem entrou no veículo anunciando o assalto e solicitando que o motorista alterasse a rota para a Rodovia do Contorno, sentido Domingos Martins. O suspeito teria dito ainda que assaltaria, além de aplicar uma “gravata” em um passageiro de 50 anos, ameaçando-o para que suas ordens fossem atendidas.

O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional da Serra. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 37 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).