Chuva no ES: 59 pessoas estão desalojadas em Alegre e Mimoso do Sul

Segundo o órgão, não há registro de feridos. Em Mimoso do Sul, na sexta (4), foram registrados acumulados de aproximadamente 100 mm de chuva nos distritos de Santa Cruz, São José das Torres e Santa Rosa. No sábado (5), um rio transbordou causando enchentes na comunidade de Belo Monte. Moradores do entorno do curso de água precisaram ser retirados de suas casas. >