Tempo

Confira a lista das cidades onde mais choveu em 24h no ES

As chuvas afetaram diversas regiões do Estado com maior intensidade ao longo deste domingo (6); a maior concentração foi na Serra

A Defesa Civil Estadual atualizou, na tarde deste domingo (6), as cidades do Espírito Santo que registraram o maior acumulado de chuva em 24h. Conforme boletim extraordinário divulgado pelo órgão às 17h, Serra ficou em primeiro lugar, ao registrar 87.48 milímetros no período, ultrapassando Guaçuí, que estava nesta posição pela manhã e, ao longo do dia, ficou apenas com a sétima posição em volume de chuva. Confira, abaixo, a lista completa:

Serra: 87.48 mm Alfredo Chaves: 86.8 mm Guarapari: 86.6 mm Rio Novo do Sul: 72.2 mm Vila Velha: 62.7 mm Castelo: 60.99 mm Guaçuí: 60.89 mm Piúma: 53.8 mm Vitória: 48.94 mm Água Doce do Norte: 48.8 mm Muqui: 36.8 mm Cachoeiro de Itapemirim: 28.51mm Anchieta: 27.6 mm São José do Calçado: 27.2mm Colatina: 23.4 mm Alegre: 22.8 mm Conceição do Castelo: 22.4 mm Cariacica: 22.23 mm Rio Bananal: 21.8 mm São Mateus: 16.4 mm Muniz Freire: 15.6 mm Ibitirama: 15.2 mm Santa Maria de Jetibá: 13.99 mm Laranja da Terra: 12.6 mm

O cálculo dos acumulados foi feito por pluviomêtros automáticos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Ainda de acordo com o órgão, Muniz Freire, São José do Calçado, Rio Novo do Sul, Iúna e Serra estão em alerta moderado para o risco de movimento de massa, ou seja, de deslizamentos. Também há perigo moderado de alagamentos nos seguintes municípios: São José do Calçado, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Serra, Vitória e Vila Velha.

Em Alegre, por conta das chuvas, 14 pessoas permanecem desalojadas. Os dados são da Defesa Civil Estadual.

Atualização O texto foi atualizado com o boletim da Defesa Civil divulgado às 17 horas.

