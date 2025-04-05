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Alegre e Castelo

Chuva no Sul do ES: moradores lamentam prejuízos e precisam deixar casas

Moradores de Estrela do Norte, em Castelo, e Anutiba, em Alegre, falam sobre a destruição provocada pela força das chuvas; em Anutiba, 47 pessoas estão fora de casa

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2025 às 13:22
Estragos das chuvas em Estrela do Norte, em Castelo
Estragos das chuvas em Estrela do Norte, em Castelo Crédito: TV Gazeta
A forte chuva que atingiu regiões do Sul do Espírito Santo na noite de sexta-feira (4) provocou estragos em algumas localidades. Entre as regiões mais atingidas estão o distrito de Estrela do Norte, no município de Castelo, e o distrito de Anutiba, em Alegre.
O temporal, provocado pela combinação de altas temperaturas e a chegada de uma frente fria vinda do sul do país, causou diversos prejuízos e deixou moradores assustados com a força da água.
Segundo a Defesa Civil, só em Estrela do Norte, em apenas duas horas choveu cerca de 100 milímetros, volume que gerou alagamentos em diversas áreas do distrito. Uma das localidades mais atingidas foi a comunidade de Santa Clara, onde a água invadiu residências, derrubou muros e destruiu parte da estrutura de uma igreja, segundo informações da TV Gazeta. A chuva continuou de forma moderada durante a tarde de sábado, no Centro e também nos distritos do interior. 

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Em Anutiba, de acordo com a Defesa Civil, 25 famílias — totalizando 47 pessoas — precisaram deixar suas casas, buscando abrigo em residências de parentes. Na tarde deste sábado (5), apenas cinco famílias ainda não tinham voltado para suas residências. O restante que retornou para os imóveis foram orientados a terem atenção e a procurarem ajuda caso volte a chover muito forte no local.
“A água veio com tanta força que derrubou o muro da igreja e arrebentou tudo, até meu portão ficou cravado na areia. Não dá para abrir nem sair de casa”, contou Maria da Penha, aposentada moradora do distrito de Estrela do Norte.
Além dos danos estruturais, os moradores da comunidade perderam objetos e itens de valor simbólico. Os instrumentos musicais usados nas missas — como violão, guitarra e som — foram totalmente danificados, conforme relatou o vendedor Genivaldo Batista. A imagem da santa padroeira da comunidade chegou a ser encontrada enterrada na lama, sob o altar.
A situação mobilizou os moradores já nas primeiras horas da manhã, que se reuniram para limpar a igreja e recuperar o material que fosse possível. "A gente estava com um plano de fazer a nossa salinha de catequese, mas agora vamos ter que reformar a igreja. A gente está muito triste, mas o importante é que ninguém se feriu", disse Luciana Vieira da Silva, coordenadora da igreja.
O comércio local também foi impactado. Edivaldo Gonçalves, que é dono de um bar na região, viu sua loja inundada pela chuva, e lamentou a perda de alguns equipamentos como freezers. "A sujeira não sai num dia só, vai ser aos poucos. Agora é trabalhar e seguir em frente."
Equipes da prefeitura estiveram no distrito na manhã de sábado realizando trabalhos de limpeza nas ruas e avaliando os estragos.
Já em Anutiba, parte do guarda-corpo de uma ponte foi arrancada pela força da enxurrada. “Foi a enchente mais alta que eu já vi aqui”, contou a dona de casa Alessandra Rodrigues. “Passou da janela, perdi tudo.”

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No comércio local, os prejuízos também foram sentidos. Maria Madalena Carvalho tem um bar na região e lamentou a perda de produtos como doces, balas e mercadorias estocadas devido ao acumulado da chuva. “É a segunda vez que isso acontece. Agora perdi minha cama, o guarda-roupa molhou todo”, relatou.
A Defesa Civil mantém o alerta para possibilidade de novas chuvas até o próximo domingo (6), especialmente na Região Sul do Estado.

Estragos da chuva em Estrela do Norte, em Castelo

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