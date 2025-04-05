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Chuva no Sul do ES: temporal provoca alagamentos em distritos de Castelo e Alegre

Distritos de Estrela do Norte, em Castelo, e Anutiba, em Alegre, foram os mais afetados pelas chuvas. Imagens mostram enxurrada e ruas completamente alagadas

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 10:19

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

05 abr 2025 às 10:19
As chuvas fortes que caíram na região do Sul do Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (4) e madrugada de sábado (5) causaram enxurrada e alagamentos nos distritos de Estrela do Norte, em Castelo, e Anutiba, em Alegre. Imagens gravadas por moradores mostram as ruas dos dois distritos completamente alagadas. Foram registrados acumulados de aproximadamente 100mm de chuva no distrito de Estrela do Norte, segundo a Defesa Civil Municipal.

Alegre

Em Alegre, o distrito de Anutiba, segundo a prefeitura, foi o local mais afetado da cidade. A chuva forte começou às 18h. Às 20h, o volume se reduziu e às 22h se intensificou novamente. Moradores acionaram a Defesa Civil informando que a água estava entrando nas casas, e precisaram levantar alguns móveis. No distrito, 47 pessoas chegaram a ficar desalojadas (25 famílias). A Defesa Civil Municipal informou que está acompanhando de perto a situação.
No fim da tarde deste sábado (5), a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que das 25 famílias desalojadas, cinco continuaram ainda fora de casa. O restante já retornou para suas residências com a instrução de acionar a Defesa Civil caso a água volte a subir.

Castelo

Em Castelo, foram registrados alagamentos no distrito de Estrela do Norte, mas sem desalojados ou desabrigados, segundo o Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec). Na comunidade de Santa Clara, imagens mostram a enxurrada invadindo a igreja.  Segundo a Prefeitura de Castelo, equipes estão trabalhando e, de plantão, desde às 18h horas de sexta-feira (4) e ficarão até o alerta de chuvas ser suspenso. Equipes de limpeza e manutenção das estradas foram para a região mais atingida no início da manhã deste sábado (5). 
Durante a tarde, a chuva permaneceu moderada em todo o município, tanto no Centro quanto nos distritos.
Equipes de limpeza e manutenção das estradas foram para região atingida no início desta manhã (5).
Equipes de limpeza e manutenção das estradas foram para região atingida no início desta manhã (5). Crédito: Divulgação | Prefeitura de Castelo

Mimoso do Sul

O Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) informou que, em Mimoso do Sul, foram registrados acumulados de aproximadamente 100mm de chuva nos distritos de Santa Cruz, São José das Torres e Santa Rosa, todos medidos por pluviômetros convencionais. Até o momento, não foram registradas ocorrências significativas, apenas alguns pontos de alagamento em pastos e algumas estradas vicinais. Não houve relatos de pessoas afetadas.
Durante a tarde, houve o registro de uma chuva forte na nascente do córrego Belo Monte. O município emitiu um alerta à população, porque deve ter uma elevação do corpo d'água. As equipes da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil informaram que estão em alertas, monitorando, porque é prevista uma chuva mais forte pra depois das 20h.

Irupi e Guaçuí

Informação da Defesa Civil  é de que houve chuvas moderadas nos dois municípios, mas sem ocorrências, até o momento. 

Cachoeiro de Itapemirim

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Defesa Civil Municipal informou que choveu 14mm durante a madrugada deste sábado (5). A prefeitura informou que todas as equipes estão de plantão para atuar, se necessário. Não houve acionamento, até o momento. 

Muniz Freire

Segundo o Boletim Extraordinário da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), divulgado às 6h deste sábado (5), Muniz Freire foi a cidade do Espírito Santo com o maior acumulado de chuvas em 24 horas, com 106,6mm. Apesar do grande volume registrado, a Defesa Civil Municipal informou que não houve ocorrências na cidade.
 Boletim Extraordinário da Defesa Civil - Atualizado às 06h de 05 de abril de 2025
  1. Muniz Freire - 106,6mm
  2. São José do Calçado - 54mm
  3. Iúna - 41,4mm
  4. Rio Novo do Sul - 40,6mm
  5. Ibitirama - 31,4mm
  6. Irupi - 30,2mm
  7. Conceição do Castelo - 27,2mm
  8. Alegre - 25,42mm
  9. Muqui - 13,6mm
  10. Guaçuí - 11,2mm
  11. Cachoeiro de Itapemirim - 8,45mm

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