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Chuva no ES

Até quando vai chover no ES? Confira a previsão do tempo

Boletim meteorológico da Defesa Civil aponta que as chuvas diminuem no Sul do Estado a partir de domingo (6) e não prevê grandes acumulados para a Grande Vitória

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 11:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 abr 2025 às 11:31
O último boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual aponta que a chuva que atinge o Estado desde sexta-feira (4) vai diminuir de intensidade a partir de domingo (6). Ainda segundo o órgão, as precipitações têm se concentrado nas regiões Sul e Serrana, e a Grande Vitória e o Norte não devem receber grandes acumulados.
  • Sábado (5): chuva intensa, entre 70 e 100 mm, na Região Sul, e precipitações de até 30 mm no Litoral da Grande Vitória. No Norte do Estado, não deve chover forte e os acumulados não devem passar dos 10mm.
  • Domingo (6): chuva menos intensa, entre 30 e 50 mm, na Região Sul.  Na Grande Vitória, acumulados de até 30 mm. Sem previsão de chuva para o Norte.
  • Segunda (7): chuva mais fraca, entre 10 e 30mm, no Sul do Estado, sem precipitações intensas no restante do Estado.
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Nos mapas abaixo é possível as regiões Sul e Serrana cobertas com um tom mais escuro de azul, o que indica mais chuva nessas localidades, enquanto o restante do Estado está em branco ou em tons mais claros, indicando precipitações de menor intensidade.
Chuva deve diminuir no Espírito Santo a partir de domingo (6)
Chuva deve diminuir no Espírito Santo a partir de domingo (6) Crédito: Defesa Civil
Segundo a Defesa Civil, os municípios mais afetados pela chuva até o momento estão no Sul do Estado. Entre a noite de sexta-feira (4) e madrugada de sábado (5), foram registradas enxurradas e alagamentos nos distritos de Estrela do Norte, em Castelo, e Anutiba, em Alegre.
Muniz Freire foi o município em que mais choveu nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil, com 100 mm de acumulado de chuva. Até o momento, não foram registradas ocorrências significativas, apenas alguns pontos de alagamento em pastos e algumas estradas vicinais. Não houve relatos de pessoas afetadas.

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