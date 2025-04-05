Até quando vai chover no ES? Confira a previsão do tempo

Nos mapas abaixo é possível as regiões Sul e Serrana cobertas com um tom mais escuro de azul, o que indica mais chuva nessas localidades, enquanto o restante do Estado está em branco ou em tons mais claros, indicando precipitações de menor intensidade.

Muniz Freire foi o município em que mais choveu nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil, com 100 mm de acumulado de chuva. Até o momento, não foram registradas ocorrências significativas, apenas alguns pontos de alagamento em pastos e algumas estradas vicinais. Não houve relatos de pessoas afetadas.