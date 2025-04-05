ES tem novo alerta de chuvas intensas; saiba se sua cidade está na lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta, neste sábado (5), de chuvas e ventos para o Espírito Santo, válidos até 10h de domingo (6). Nos municípios afetados há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.
Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo (o mais brando), laranja (de grau intermediário) ou vermelho (o mais intenso). No Estado, 36 cidades estão sob alerta laranja. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.
Cidades em alerta laranja:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Velha.