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Previsão do tempo

ES tem novo alerta de chuvas intensas; saiba se sua cidade está na lista

Avisos são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e valem até a manhã de domingo (6). No Espírito Santo, 36 municípios estão sob o alerta

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 16:26

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 abr 2025 às 16:26
Alerta emitido pelo Inmet neste sábasdo
Alerta emitido pelo Inmet neste sábasdo Crédito: Reprodução Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta, neste sábado (5), de chuvas e ventos para o Espírito Santo, válidos até 10h de domingo (6). Nos municípios afetados há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.
Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo (o mais brando), laranja (de grau intermediário) ou vermelho (o mais intenso). No Estado, 36 cidades estão sob alerta laranja. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Cidades em alerta laranja:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Alfredo Chaves; 
  4. Anchieta; 
  5. Apiacá; 
  6. Atílio Vivacqua; 
  7. Bom Jesus do Norte; 
  8. Brejetuba; 
  9. Cachoeiro de Itapemirim; 
  10. Castelo; 
  11. Conceição do Castelo; 
  12. Divino de São Lourenço; 
  13. Domingos Martins; 
  14. Dores do Rio Preto; 
  15. Guaçuí; 
  16. Guarapari; 
  17. Ibatiba; 
  18. Ibitirama; 
  19. Iconha; 
  20. Irupi; 
  21. Itapemirim; 
  22. Iúna; 
  23. Jerônimo Monteiro; 
  24. Marataízes; 
  25. Marechal Floriano; 
  26. Mimoso do Sul; 
  27. Muniz Freire; 
  28. Muqui; 
  29. Piúma; 
  30. Presidente Kennedy; 
  31. Rio Novo do Sul; 
  32. São José do Calçado; 
  33. Vargem Alta; 
  34. Venda Nova do Imigrante; 
  35. Viana; 
  36. Vila Velha.

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