Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recomeço

Mimoso do Sul: a luta de comerciantes para manter negócios um ano após chuvas

O temporal que alagou a cidade em março de 2024 atingiu inúmeras empresas, destruindo mobiliário e mercadoria; empreendedores tentam se recuperar do prejuízo

Publicado em 28 de Março de 2025 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2025 às 12:01
Comércio de Mimoso do Sul após as chuvas
A sorveteria Regimel fabrica 4 mil picolés por dia Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta
Um ano se passou desde o temporal que alagou Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, e, além de provocar a morte de 18 pessoas, destruiu casas e empresas. Naquele março de 2024, quando a água baixou, o que se via era a lama. Muitos móveis e produtos foram perdidos e só restou aos comerciantes contabilizar prejuízos. Hoje, seguem na luta para manter o negócio aberto. 
Proprietário da sorveteria Regimel, Nivaldo Hilário precisou descartar 100 mil picolés quando a água da enchente invadiu a sua fábrica. Uma montanha do produto foi erguida diante do estabelecimento, dando um pouco da dimensão dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Foram 600 milímetros de água num curto intervalo de tempo, entre a noite de 22 de março e a manhã do dia 23. 
Em entrevista para Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, ele contou que, para retomar as atividades, precisou investir R$ 100 mil na compra de novos maquinários e voltou a produzir, diariamente, 4 mil picolés e 200 litros de sorvete, na companhia da esposa e do filho. 
"A gente recomeçou. Eu comprei alguns freezeres novos e estamos produzindo bastante, graças a Deus", celebra Nivaldo, mas ainda preocupado com o risco de uma nova chuvarada atingir Mimoso mais uma vez. 
Após perder três depósitos, três veículos, a casa e muita mercadoria, Antônio de Assis Vivas ainda está em processo de recuperação. Ele reabriu a loja de móveis, mas prefere nem falar no tamanho do prejuízo que a chuva lhe causou. No seu estabelecimento, faltaram apenas dois palmos para que a água atingisse o teto. "O que eu tinha aqui eu perdi tudo", afirmou o empresário. 
Comércio de Mimoso do Sul após as chuvas
Apesar dos prejuízos, loja de móveis emprega oito funcionários Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta
Embora não tenha voltado às condições que dispunha antes do temporal, Assis se mantém firme, por ele, mas também pelos funcionários da loja. "São oito famílias para tratar e isso é muito importante para a gente", diz o empresário com um tom emocionado nas palavras. 
Muitos comerciantes também buscaram empréstimos para se reerguer. Só o Bandes liberou quase R$ 37 milhões para empresas de Mimoso do Sul depois das chuvas. 

Veja Também

O supermercado arrasado que sobreviveu à tragédia no ES

1 ano da chuva em Mimoso do Sul: moeda solidária ajudou famílias e comércio

Mãe ainda procura corpo do filho 1 ano após tragédia da chuva em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Mimoso do Sul Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados