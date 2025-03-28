Mimoso do Sul: a luta de comerciantes para manter negócios um ano após chuvas

A sorveteria Regimel fabrica 4 mil picolés por dia Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Proprietário da sorveteria Regimel, Nivaldo Hilário precisou descartar 100 mil picolés quando a água da enchente invadiu a sua fábrica. Uma montanha do produto foi erguida diante do estabelecimento, dando um pouco da dimensão dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. Foram 600 milímetros de água num curto intervalo de tempo, entre a noite de 22 de março e a manhã do dia 23.

Em entrevista para Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, ele contou que, para retomar as atividades, precisou investir R$ 100 mil na compra de novos maquinários e voltou a produzir, diariamente, 4 mil picolés e 200 litros de sorvete, na companhia da esposa e do filho.

"A gente recomeçou. Eu comprei alguns freezeres novos e estamos produzindo bastante, graças a Deus", celebra Nivaldo, mas ainda preocupado com o risco de uma nova chuvarada atingir Mimoso mais uma vez.

Após perder três depósitos, três veículos, a casa e muita mercadoria, Antônio de Assis Vivas ainda está em processo de recuperação. Ele reabriu a loja de móveis, mas prefere nem falar no tamanho do prejuízo que a chuva lhe causou. No seu estabelecimento, faltaram apenas dois palmos para que a água atingisse o teto. "O que eu tinha aqui eu perdi tudo", afirmou o empresário.

Apesar dos prejuízos, loja de móveis emprega oito funcionários Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Embora não tenha voltado às condições que dispunha antes do temporal, Assis se mantém firme, por ele, mas também pelos funcionários da loja. "São oito famílias para tratar e isso é muito importante para a gente", diz o empresário com um tom emocionado nas palavras.