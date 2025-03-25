1 ano da chuva em Mimoso do Sul: moeda solidária ajudou famílias e comércio

O maior desastre ambiental que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, deixou 18 mortos e uma cidade devastada em março de 2024. A forte chuva da noite do dia 22 e madrugada do dia 23 obrigou cerca de 10 mil pessoas a deixar suas casas e também atingiu em cheio o comércio. Quando a água baixou, ficaram as famílias em luto e os rastros de lama. Foi, então, que entrou em cena a solidariedade para ajudar os atingidos.