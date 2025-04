Confira a previsão

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas em todo o ES

Apesar do baixo risco de alagamento, o instituto pede atenção e precaução em caso de situações meteorológicas mais intensas

Todo o Espírito Santo recebe alerta amarela para chuva intensa. (Reprodução | Instituto Nacional de Metereologia)

A chuva que afetou municípios do Espírito Santo neste fim de semana vai continuar pelo menos até segunda-feira (7). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que publicou neste domingo (6) o aviso de perigo potencial de chuvas intensas para todos as 78 cidades capixabas.

A precipitação prevista pode cair até as 10h da manhã de segunda-feira (7). Para todas as regiões, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já os ventos devem ser intensos – entre 40 a 60 km/h. Já segundo o Boletim Extraordinário da Defesa Civil do Estado, a setor Costeiro e Região Metropolitana da Grande Vitória podem chegar a receber até 70 mm.

Segundo o Inmet, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Mesmo não sendo esperado que grandes impactos aconteçam caso o aviso se concretize, o Instituto deu algumas instruções em caso de situações meteorológicas mais fortes. Veja quais:

Se ocorrer rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Risco alto em quatro regiões

Nas regiões Caparaó, Sul, Metropolitana da Grande Vitória e Litoral Norte há sinalização de risco mais alto para todo o domingo (6), segundo o Boletim Extraordinário da Defesa Civil do Espírito Santo, publicado às 11h. Ainda conforme o documento, em todos os quatro pontos capixabas junto da precipitação pode chegar raios e ventania. Na Região Serrana, em especifico, pode acontecer acúmulo de até 70 mm.

Já na Grande Vitória e região Central é considerado menor em comparação ao Sul, mas permanece alto. Por isso, há necessidade de atenção. Em locais como o Norte e Central é considerada moderada a possibilidade da chegada de chuva

Boletim Extraordinário da Defesa Civil, publicado às 11h, mostra que ainda pode chover de forma intensa em algumas regiões. (Reprodução | Defesa Civil)

Já para a segunda-feira (7), na faixa costeira do extremo Norte, o boletim alerta sobre a chance de acumulados de chuva entre 50 e 70 mm. "(A possibilidade) é de 70%, com probabilidade de 30% de que ocorram chuvas de 70-100 mm. As chuvas deverão apresentar uma redução gradual de intensidade à medida que se afastam do litoral do setor Norte", frisou.

Nos setores do Sul e Região Metropolitana da Grande Vitória, é pouca a chance de chuva. "Entre 2 e 10 mm é de 60%, com probabilidade inferior a 10% para volumes de 10-30 mm. Nas demais regiões, é pouco provável que chova. Há aviso de chuva com impacto alto para o Estado", explicou o a Defesa Civil no boletim.

