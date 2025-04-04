Dupla é presa por assalto a casal com roubo de ouro em casa em Colatina

Conforme a corporação, no momento do roubo, três indivíduos estavam vestidos com camisas identificadas com as palavras “Polícia Civil” e ainda símbolos do governo do Estado. Eles primeiramente afirmaram que estavam ali para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. No entanto, logo depois anunciaram o assalto, levando cerca de R$ 80 mil em joias, um veículo avaliado em R$ 900 mil, além de R$ 6 mil em espécie e outros bens do casal. Na época, o carro roubado foi recuperado.