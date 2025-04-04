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Inquérito concluído

Dupla é presa por assalto a casal com roubo de ouro em casa em Colatina

Polícia Civil disse que outros dois envolvidos estão soltos, sendo que um deles foi identificado e tem mandado de prisão em aberto

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:59

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:59
15ª Delegacia Regional de Colatina
Delegacia de Colatina, para onde suspeitos foram levados Crédito: Governo do ES
Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira (4) o inquérito do caso em que criminosos armados algemaram e roubaram um casal no bairro Columbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 21 de janeiro deste ano, na casa das vítimas, e a corporação prendeu dois dos quatro suspeitos. As vítimas foram ainda amordaçadas e ameaçados, e homens armados e mascarados levaram R$ 48 mil em gramas de ouro, além mais de R$ 10 mil em transferências via Pix e R$ 6 mil em espécie. Outros itens, como joias e relógios, também foram roubados.
Um dos envolvidos, um jovem de 21 anos, foi preso em São Gabriel da Palha, na mesma região. Ele teria sido o motorista do carro utilizado na ação criminosa. O outro, de 23 anos, foi encontrado em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 28 de março. Ele foi um dos criminosos que invadiram a residência. 
Conforme a corporação, no momento do roubo, três indivíduos estavam vestidos com camisas identificadas com as palavras “Polícia Civil” e ainda símbolos do governo do Estado. Eles primeiramente afirmaram que estavam ali para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. No entanto, logo depois anunciaram o assalto, levando cerca de R$ 80 mil em joias, um veículo avaliado em R$ 900 mil, além de R$ 6 mil em espécie e outros bens do casal. Na época, o carro roubado foi recuperado. 
Outro suspeito, de 23 anos, identificado como um dos que ingressou na casa das vítimas, encontra-se foragido. Há contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça de Colatina. O quarto indivíduo envolvido no crime ainda não foi identificado, segundo a Polícia Civil. Sabe-se que ele veio de Belo Horizonte, capital mineira, para participar do crime. Os policiais estão trabalhando para identificá-lo e prendê-lo.

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