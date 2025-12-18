Crime

Polícia prende falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC no ES

Segundo as investigações, Tatiana Barbosa do Nascimento falsificou um certificado de aprovação no exame da OAB

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:05

Tatiana Barbosa do Nascimento, de 55 anos, foi presa em Campo Acima, Itapemirim Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa em Campo Acima, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, suspeita de fraudar a inscrição funcional de advogada e atuar na função para beneficiar integrantes de facções criminosas como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo apuração da reportagem junto à Polícia Civil, Tatiana Barbosa do Nascimento, de 55 anos, foi presa durante a Operação Falsária, na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com a polícia, o caso começou a ser apurado em agosto, quando o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recebeu uma denúncia para verificar a legalidade da inscrição da suspeita com a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Paraíba.

A polícia então apurou que investigada falsificou um certificado de aprovação no exame da OAB. Ela se graduou em Direito em 2015, mas possuía o registro falso datado de 1992 – 23 anos antes de se formar.

A corporação também informou que, com o documento fraudado, Tatiana solicitou por e-mail à OAB/PB, em outubro de 2017, a emissão de segunda via do certificado. Assim, ela obteve sua inscrição como advogada e a carteira funcional, sem verificação rigorosa e de forma remota.

Facções criminosas

Segundo a Polícia Civil, a suspeita realizou 218 atendimentos a internos do sistema penitenciário capixaba, como em penitenciárias de segurança máxima, atuando como intermediária de comunicações entre presos e o exterior. Ela também é suspeita de protocolar procurações em processos judiciais. Entre os clientes atendidos estavam lideranças de facções como Comando Vermelho, Primeiro Comando de Vitória (PCV), PCC e Associação Família Capixaba (AFC).

Documentos apreendidos na casa da suspeita Crédito: Reprodução

Tatiana negou que tenha ligação com organizações criminosas. “Em depoimento, Tatiana informou ter sido obrigada, mediante ameaças de morte, a se casar com um dos presos e lhe repassar valores de programas sociais, além de atender presos por ele indicados. A investigada afirmou ainda que realizava visitas mediante pagamento”, informou o delegado de Marataizes, Thiago Viana.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos na residência da investigada a carteira da OAB da Paraíba, diversos bilhetes de internos do sistema prisional e documentos relacionados à inscrição falsa.

A prisão é o segundo caso neste mês relacionado a "falso advogado" no Sul do Estado. Em 2 de dezembro, um jovem de 24 anos foi preso suspeito de se passar por advogado e fazer ao menos 10 vítimas, em Guaçuí. Isaque César Ribeiro Lovato não tinha formação na área e prometia defender os clientes em questões cíveis, trabalhistas e de infrações de trânsito.

A OAB da Paraíba e do Espírito Santo foram procuradas pela reportagem. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta