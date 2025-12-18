Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal
Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (18) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, da Delegacia de Linhares, a ação complementa outra, realizada no dia 9 deste mês no município, chamada de Operação Salve Jorge.
De acordo com Lucindo, todos os presos têm envolvimento com o tráfico de drogas. Contra eles havia mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça, pelo crime. Durante a ação também foi apreendida uma quantidade de drogas, que ainda não havia sido contabilizada até a publicação desta reportagem.
*Matéria em atualização