Dupla é presa por morte de jovem durante ataque a padaria em Vila Velha
Dois homens, identificados como Levi de Oliveira Santos e Christiano Oliveira Santos, foram presos suspeitos de participação em um ataque que terminou na morte de Thiago Silva Pereira, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 17 de junho, em uma padaria no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Uma cliente do estabelecimento também ficou ferida.
Além da dupla, as investigações apontam a participação de Daniel Bastos dos Santos, que está foragido, e de outros três suspeitos ainda não identificados.
Segundo o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Adriano Fernandes, o ataque teria sido motivado por uma disputa entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região.
Ainda de acordo com a polícia, Thiago era o alvo dos criminosos. Ele estava na rua quando os suspeitos chegaram. Ele tentou se esconder no banheiro da padaria, mas acabou sendo assassinado. Um vídeo de câmera de segurança flagrou toda a ação (confira acima).