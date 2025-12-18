Dupla é presa por morte de jovem durante ataque a padaria em Vila Velha

Dois homens, identificados como Levi de Oliveira Santos e Christiano Oliveira Santos, foram presos suspeitos de participação em um ataque que terminou na morte de Thiago Silva Pereira, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 17 de junho, em uma padaria no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Uma cliente do estabelecimento também ficou ferida.

Além da dupla, as investigações apontam a participação de Daniel Bastos dos Santos, que está foragido, e de outros três suspeitos ainda não identificados.

Da esquerda para direita: Christiano Oliveira Santos, Levi de Oliveira Santos e Daniel Bastos dos Santos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Adriano Fernandes, o ataque teria sido motivado por uma disputa entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região.