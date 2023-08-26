Terceira Ponte será totalmente interditada neste sábado

A Terceira Ponte, mais importante ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha, na Grande Vitória, será totalmente interditada novamente para a conclusão dos serviços de acabamento da obra de ampliação da estrutura. A interdição para o tráfego de veículos acontece a partir das 23h30 deste sábado (26) e segue até as 12h de domingo (27).

Para o deslocamento, os condutores deverão utilizar as rotas alternativas para sair ou acessar a Capital, utilizando a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos.

Inicialmente, o governo do Espírito Santo havia informado que a Terceira Ponte estaria aberta entre 5h30 e 8h, quando seria novamente fechada para a inauguração da reforma da estrutura. No entanto, na tarde deste sábado, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura informou que o período de interdição foi ampliado.