Tentativa de furto de fios deixa mais de 400 alunos sem aulas em Vitória

No entanto, acabou causando uma explosão. O homem fugiu deixando apenas um alicate para trás. Na quinta-feira (16), uma equipe da EDP foi ao local e realizou os reparos necessários. No entanto, os técnicos verificaram que foi danificado um cabo que fica dentro da escola e que é de responsabilidade da instituição. Sendo assim, a direção foi orientada a fazer a troca do cabo para ter o fornecimento restabelecido.

De acordo com a diretora, irmã Rita Cola, por conta da falta de energia e do calor, na quinta-feira, houve aula apenas até às 10h30 e os alunos foram liberados. Os estudantes do vespertino não tiveram aulas. Já nesta sexta-feira (17), as atividades também foram suspensas nos dois turnos, mas a energia foi restabelecida por volta das 17h. Segundo a escola, por isso, as aulas serão normalizadas na próxima segunda-feira, com início às 7h.