Tentativa de furto de fios deixa mais de 400 alunos sem aulas em Vitória

Uma tentativa de furto de fios deixou mais de 400 alunos sem aulas nesta sexta-feira (17), no Colégio Agostiniano, localizado na rua Thiers Velloso, no Centro de Vitória. Segundo a diretora da instituição de ensino, irmã Rita Cola, na quarta-feira (15), por conta do feriado, o colégio estava fechado e um suspeito, ainda não identificado, tentou furtar os fios da caixa de relógio de energia.
No entanto, acabou causando uma explosão. O homem fugiu deixando apenas um alicate para trás. Na quinta-feira (16), uma equipe da EDP foi ao local e realizou os reparos necessários. No entanto, os técnicos verificaram que foi danificado um cabo que fica dentro da escola e que é de responsabilidade da instituição. Sendo assim, a direção foi orientada a fazer a troca do cabo para ter o fornecimento restabelecido.
De acordo com a diretora, irmã Rita Cola, por conta da falta de energia e do calor, na quinta-feira, houve aula apenas até às 10h30 e os alunos foram liberados. Os estudantes do vespertino não tiveram aulas. Já nesta sexta-feira (17), as atividades também foram suspensas nos dois turnos, mas a energia foi restabelecida por volta das 17h. Segundo a escola, por isso, as aulas serão normalizadas na próxima segunda-feira, com início às 7h.
A Polícia Civil disse que está atenta aos crimes contra o patrimônio e, por isso, realiza constantes operações para identificar e prender os receptadores de fios furtados.