Motociclista morre em acidente com carro em estrada de São Mateus

Um motociclista de 65 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro na Estrada de Pedra D’água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por volta de 15h10 de quinta-feira (16). Adilson Amaro de Jesus morreu no local da colisão.
Em imagens, é possível ver os veículos fora da pista, em uma área de vegetação rasteira. A moto ficou completamente destruída e o automóvel, com a frente bastante danificada. Não foi informada a dinâmica do acidente. O motorista do carro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Não foi constatada nenhuma irregularidade quanto ao veículo ou ao condutor.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência para a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.