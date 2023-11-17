Moradora joga urina em crianças brincando na rua e PM é acionada no ES

Segundo a PM, o acionamento ocorreu por volta de 19h. Os pais contaram que, da sacada da residência em um imóvel no segundo andar, a mulher teria jogado urina em duas crianças de 11 anos, e contra dois adolescentes, de 12 e 13 anos, que estavam brincando na rua, em frente à casa dela. Os militares observaram que os menores estavam molhados com um 'líquido fedido' e havia um odor forte no local, conforme o registro da Polícia Militar.