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Moradora joga urina em crianças brincando na rua e PM é acionada no ES

Pais denunciaram que uma moradora teria jogado urina nos filhos deles. Os quatro meninos brincavam no meio da rua quando a situação foi registrada, na quinta-feira (16)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 nov 2023 às 12:40

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 12:40

Pais chamam polícia após moradora jogar urina em crianças
Pais chamam polícia após moradora jogar urina em crianças Crédito: Leitor| A Gazeta
A Polícia Militar foi acionada por pais de crianças e adolescentes em uma rua no Centro de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Eles denunciaram que uma moradora teria jogado urina nos filhos deles. Os quatro meninos brincavam no meio da rua quando a situação foi registrada.
Segundo a PM, o acionamento ocorreu por volta de 19h. Os pais contaram que, da sacada da residência em um imóvel no segundo andar, a mulher teria jogado urina em duas crianças de 11 anos, e contra dois adolescentes, de 12 e 13 anos, que estavam brincando na rua, em frente à casa dela. Os militares observaram que os menores estavam molhados com um 'líquido fedido' e havia um odor forte no local, conforme o registro da Polícia Militar.
Em relato aos policiais, os pais também se queixaram que constantemente vinham tendo problemas com a mulher, que agredia as crianças verbalmente por brincarem na região.
Os militares disseram que tentaram contato com a suspeita, sem sucesso, pois a casa dela estava totalmente fechada e com as luzes apagadas, não sendo possível o acesso a ela. Os envolvidos foram orientados pela PM a registrar a ocorrência em uma delegacia.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por meio de nota, que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que se registre o ocorrido junto à Polícia Civil. Informou ainda que isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. O registro pode ser efetuado pessoalmente em uma delegacia ou através da Delegacia Online, acessível em https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

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