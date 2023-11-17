Em meio à onda de calor, bois invadem piscina de sítio em Castelo

Segundo Gabriel Cola, a família dele, que mora no local, não sabe como os bois – que são do tio dele – conseguiram entrar no sítio, já que o lugar é cercado. Ele conta que recebeu a imagem curiosa no grupo da família. Seus pais, Mauro Roberto e Cristina Cola, moram há mais de uma década na localidade de Fazenda da Prata, a 12 km da sede, e nunca haviam presenciado uma situação dessa.