Em meio à onda de calor, bois invadem piscina de sítio em Castelo

Em meio à onda de calor que atinge o Espírito Santo, uma cena inusitada foi flagrada em um sítio no interior de Castelo, no Sul do Estado. Na manhã de quinta-feira (16), a família que reside no local flagrou três bois, que invadiram a piscina da propriedade.
Segundo Gabriel Cola, a família dele, que mora no local, não sabe como os bois – que são do tio dele – conseguiram entrar no sítio, já que o lugar é cercado. Ele conta que recebeu a imagem curiosa no grupo da família. Seus pais, Mauro Roberto e Cristina Cola, moram há mais de uma década na localidade de Fazenda da Prata, a 12 km da sede, e nunca haviam presenciado uma situação dessa.
“Provavelmente entraram lá durante a noite. Quando acordaram já se depararam com eles lá. Dois foram para a parte mais rasa e saíram sozinhos. Um foi para a parte funda. Meus pais, cada um segurou numa orelha do boi e tiraram ele de lá com muito custo”, brincou Gabriel.