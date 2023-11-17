Calorão no ES continua no fim de semana e pode causar temporais

A onda de calor que atinge o Espírito Santo já tem data para acabar e as temperaturas devem voltar à normalidade a partir de segunda-feira (20). Mas, neste fim de semana, o calorão ainda deve permanecer, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A previsão para o sábado (18) é de poucas nuvens, devido ao ar seco associado a um sistema de alta pressão, e não chove. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas em alguns momentos. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30% nas áreas mais afastadas do litoral.
No domingo (19), o dia começa com poucas nuvens. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana do Estado. Os índices de umidade relativa também podem ficar abaixo dos 30% em áreas das regiões Norte e Noroeste.