Especialistas ressaltam a importância de cuidados especiais em períodos de calor intenso Crédito: Leandro Fidelis/Coopeavi/Divulgação

Com a onda de calor que atinge não só o Espírito santo , mas vários Estados do Brasil, cuidados extras precisam ser adotados. Além da saúde das pessoas, é preciso atenção, também, com os animais. Na avicultura , as altas temperaturas podem ter impacto na oferta e até na qualidade dos produtos. Por isso, os criadores estão dando de água gelada a banho de mangueira para refrescar e garantir o bem-estar dos bichos.

"Sem ações de cuidado, inevitavelmente iremos ter elevadas mortalidades, queda no consumo de ração, que levará a menos ovos e mais casca fina", alerta o médico veterinário da Nater Coop, Tarcísio Simões Pereira Agostinho. Especialistas e criadores ouvidos pela reportagem de A Gazeta listaram alguns cuidados que precisam ser adotados durante a onda de calor.

Água geladinha para elas também

Manter a hidratação é importante para os animais também. E uma água geladinha ajuda muito a refrescar no calor. "Pensando nos pequenos produtores, existe a possibilidade de usar gelo nas caixas d 'água, congelando água em garrafas pet", sugere Tarcísio. Ele também indica a drenagem das linhas dos bebedouros, para tirar a água que fica quente e deixar a gelada passar.

Um ambiente fresquinho

Mesmo tomando bastante água, é preciso refrescar os criadouros. O veterinário afirma que uma forma de melhorar a ambiência é uso de aspersores sobre o telhado — jogar água na parte de cima do teto —, realizando o processo de calefação, pelo qual se retira o calor dos telhados e, consequentemente, do ambiente das aves.

Your browser does not support the audio element. Criadores de aves no ES dão até banho em galinhas para aliviar o calor

A médica veterinária e coordenadora técnica da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Carolina Covre, explica que o conforto é pensado desde a construção dos galpões que abrigam os animais. "Busca-se manter as aves adultas em temperaturas entre 18 e 28°C, sendo ideal em torno de 20 a 23°C. Então, os cuidados adotados se iniciam desde a construção dos galpões e instalação dos equipamentos, que levam em consideração o conforto térmico das aves."

Além disso, é levado em conta, antes de construir, o movimento do sol e os materiais que serão usados na cobertura. É feita instalação de cortinas, climatização com ventiladores, exaustores, nebulizadores e até plantio de árvores nas proximidades das granjas.

Vitamina e um "lanche da madrugada"

Com todo esse calor, além da atenção com água e comida, polivitamínicos ajudam a manter a nutrição adequada, repor nutrientes e estimulam o consumo de ração. "Ajudam a manter a produtividade de ovos e a qualidade de casca", explica Tarcísio.

Ele também recomenda um "lanche da madrugada", para que as aves consumam ração em um horário do dia onde o calor é menos intenso. "Trata-se de uma suplementação de uma hora de luz no programa (coloca iluminação para as aves comerem). Lembrando que, quando houver normalização das temperaturas, deverá haver a remoção de forma gradativa."

Soltinhas

Pequeno criador de Vargem Alta, Leonardo Pontini também recomenda o uso de aspersores de água no telhado dos criadouros. Ele, no entanto, conta que adota outra medida: dá às galinhas o direito de escolher. As aves ficam soltas e, assim, decidem quais são os lugares mais confortáveis. Em sua avaliação, é possível adotar essa medida devido ao tamanho da criação e do terreno. Ele também usa uma mangueira para jogar água e ajudar a refrescá-las, como você vê no vídeo abaixo.

A Prefeitura de Santa Maria do Jetibá — cidade com a maior produção de ovos do país e conhecida, inclusive, como capital do ovo — ressalta, em nota, que, durante períodos de calor intenso, é crucial que os criadores adotem medidas proativas, incluindo a garantia de ventilação adequada nos alojamentos para evitar o acúmulo de calor, além da criação de áreas de resfriamento com sombras naturais ou estruturais para as galinhas.