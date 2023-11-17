Startup capixaba é finalista em programa de aceleração do BNDES

A startup capixaba Zero Esgoto, que atua no ramo de biotecnologia para saneamento básico, está entre as sete finalistas do maior programa de aceleração do país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Garagem. A organização, com sede na cidade de Irupi, na região do Caparaó, foi selecionada dentre mais de 1.100 empresas inscritas para o Impact Day BNDES 2023. E não foi a primeira conquista do ano. A startup é uma das mentoradas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) no programa Sebrae Like a Boss, sendo a campeã nacional de 2023.
O CMO da empresa, Célio Sathler, ressalta que a posição de finalista e demais destaques conquistados são testemunho do impacto que a Zero Esgoto está causando. “Essa vitória reflete todo o nosso empenho e a dedicação ao longo desta jornada. Saneamento básico ainda é um dos grandes desafios globais e nossa missão é levar uma solução para esse desafio aos quatro cantos do mundo”, destaca.
No trabalho da empresa, o esgoto é tratado e devolvido ao meio ambiente em até seis horas. Os sistemas utilizam biomassa para remover poluentes orgânicos e inorgânicos de águas residuárias. A startup é responsável pelo desenvolvimento de diversas inovações. Ao contrário dos convencionais, os sistemas da Zero Esgoto utilizam um processo 100% natural que não gera lodo ou resíduos sólidos, pois os compostos são totalmente degradados.