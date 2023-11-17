Startup capixaba é finalista em programa de aceleração do BNDES

No trabalho da empresa, o esgoto é tratado e devolvido ao meio ambiente em até seis horas. Os sistemas utilizam biomassa para remover poluentes orgânicos e inorgânicos de águas residuárias. A startup é responsável pelo desenvolvimento de diversas inovações. Ao contrário dos convencionais, os sistemas da Zero Esgoto utilizam um processo 100% natural que não gera lodo ou resíduos sólidos, pois os compostos são totalmente degradados.