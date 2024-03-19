Suspeito é preso após tentar matar homem em Venda Nova do Imigrante

A PM encontrou a vítima caída na calçada, com sangramento. O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Padre Máximo, na região. A corporação disse que o suspeito fugiu do local, porém, buscas foram realizadas e ele foi localizado na casa da ex-companheira. O indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.