Serra abre agendamento para vacinação da dengue nesta sexta-feira (23)

Já no sábado (24), segundo a Prefeitura da Serra, será possível levar as crianças para se vacinar sem agendamento, entre 9h e 16h, no Serra + Cidadã, em Balneário de Carapebus. Ao todo, o município conta com 14.880 doses para a primeira fase de vacinação. “Para se vacinar, é importante levar documento pessoal com foto, CPF ou Cartão do SUS, além da Caderneta de Vacinação”, informou o município.