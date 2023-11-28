Rodovia das Paneleiras volta a ter radares com limite de velocidade

A Rodovia das Paneleiras, importante ligação entre Vitória e Serra, vai voltar a ter radares de velocidade. Os equipamentos haviam sido retirados para as obras de melhoria no trecho e estão em fase final de instalação pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
A reportagem de A Gazeta questionou o DER-ES sobre qual será a velocidade máxima permitida no trecho e a data prevista para os aparelhos serem ativados, mas o órgão afirmou que só vai divulgar essas informações após terminar a instalação. Antes, os motoristas não podiam ultrapassar os 80 km/h na via.