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Nova lei

Rodovias do ES vão ter placas para diferenciar câmeras e radares

Veto do Executivo estadual ao projeto que obriga instalação de sinalização em locais com câmeras de videomonitoramento foi derrubado pela Assembleia
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

27 nov 2023 às 20:55

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 20:55

Cerco Inteligente (à esquerda) e radar: semelhança entre os dois equipamentos acaba confundindo os motoristas
Cerco Inteligente (à esquerda) e radar: nova lei determina instalação de placa para diferenciar aparelhos Crédito: Divulgação
Os deputados estaduais derrubaram, nesta segunda-feira (27), durante sessão da Assembleia Legislativa, o veto do governador Renato Casagrande (PSB) ao projeto de Lei (PL) 95/2023 que obriga o Estado a informar de forma clara a existência de câmeras de videomonitoramento nas rodovias estaduais, de forma a serem diferenciadas dos radares instalados para flagrar motoristas que ultrapassam o limite de velocidade nas vias. 
Foram 25 votos contrários ao veto do governador e nenhum favorável. A nova lei estadual, de autoria do deputado Callegari (PL),  passa a vigorar assim que sua promulgação for publicada no Diário Oficial.
>> VEJA TAMBÉM: Assembleia aprova projeto que aumenta ICMS para 19,5% no ES
Em seu veto, o Executivo estadual disse ter seguido orientação da Procuradoria Geral do Estado de que o projeto de lei seria inconstitucional, citando o fato de que cabe à União estabelecer legislação sobre trânsito. 
Em plenário, nesta segunda (27), Callegari afirmou que a matéria não envolve legislação de trânsito. Segundo ele, o projeto apenas impõe que as câmeras de monitoramento seja identificadas para evitar que os motoristas confundam o equipamento com um radar e, assim, freiem bruscamente o veículo, causando risco de acidentes.
Rodovias do ES vão ter placas para diferenciar câmeras e radares
De acordo com líder do governo, o deputado Dary Pagung (PSB) já há obrigação de o Estado sinalizar as câmeras quando existe cerco inteligente. Ele ressaltou que a instalação de placas está sendo feita.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos), afirmou que a falta de sinalização prejudica setores que utilizam a malha rodoviária estadual e atribuiu a ocorrência de diversos acidentes à "confusão entre o que é radar e o que é câmera de videomonitoramento".

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