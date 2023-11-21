Prefeitura da Serra vai processar deputado e vereadores após ação no Sine

O deputado Pablo Muribeca e os vereadores Anderson Muniz, Artur Costa e Darcy Junior vêm a público reiterar que toda a ação realizada na "Operação Peixada" atendeu inteiramente à legalidade e aos princípios do ordenamento jurídico. Após receberem denúncias gravíssimas de servidores efetivos e comissionados, os parlamentares constataram o uso político e eleitoral do SINE da Serra com favorecimento a apadrinhados do Secretário Adjunto.



A Operação foi integralmente filmada, o que confirma a ausência de qualquer abuso praticado pelos parlamentares que agiam no gozo de suas prerrogativas, especialmente porque qualquer cidadão tem o direito de impedir situações flagrantes de ilegalidade, tendo a Polícia Militar sido acionada pelo 190 e enviado viatura ao local, seguindo os trâmites que a lei impõe. As filmagens disponíveis ao público nas redes sociais do Deputado traz o depoimento de uma servidora efetiva da Prefeitura da Serra que afirma e dá luz ao forte esquema dentro do SINE da Serra. Além de denúncia formalizada e protocolada no Ministério Público, que chegou ao conhecimento dos Vereadores e do Deputado.

Dessa forma, o Deputado e os Vereadores já esperavam intimidação por parte do Prefeito da Serra e informam que continuarão a defender o povo, estando à disposição com tranquilidade dos órgãos de controle e cobrando veementemente que os verdadeiros criminosos sejam punidos pelo uso fraudulento do SINE da Serra. Em tempo, o Deputado e os Vereadores acompanharão com olhos de lupa qualquer perseguição à servidora efetiva Penha, que denunciou o esquema, e esperam do Prefeito Sérgio Vidigal que, pela primeira vez, tenha postura enérgica contra a corrupção em sua gestão.



Em relação à decisão do Prefeito Sérgio Vidigal de processar os parlamentares, o Deputado interpreta esta ação como uma forma de retaliação, visando intimidar e impedir a continuidade dos trabalhos intensivos que vem realizando em favor do povo serrano. O Deputado ressalta que permanece à disposição de todos os órgãos competentes para fornecer quaisquer esclarecimentos necessários.



Com o desdobramento da fiscalização, apelidada de "Operação Peixada", o Deputado Pablo Muribeca fará uma representação ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), à Controladoria Geral da União (CGU), tendo em vista que o sistema do SINE é mantido com recursos federais, e aos demais órgãos competentes, em resposta às ilegalidades que vêm ocorrendo na Prefeitura Municipal da Serra atribuídas ao Subsecretário Renato Ribeiro e consentidas pelo Prefeito Municipal Sérgio Vidigal. Ambos enfrentarão consequências legais pelos atos ilícitos cometidos.