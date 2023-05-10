Obra do novo viaduto de Carapina vai interditar Rodovia das Paneleiras

Rodovia das Paneleiras será novamente interditada para obras Crédito: Fernando Madeira

Os motoristas que precisarem trafegar durante a noite pela Rodovia das Paneleiras, sentido Vitória-Serra, devem ficar atentos. A via terá interdições durante a madrugada desta quinta-feira (11) devido às obras do novo viaduto de Carapina.

O bloqueio na rodovia já ocorreu entre 0h e 5h da madrugada desta quarta-feira, e, no mesmo horário desta quinta-feira, haverá nova interdição.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a interdição vai ser feita para implantar o cimbramento e o assoalho das abas laterais do viaduto de Carapina, que darão sustentação para a ciclovia e passeios.

O Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) e as equipes da Guarda Municipal estarão no local prestando apoio à equipe responsável pela obra e orientando os condutores que utilizam a via, sendo a Rodovia Norte Sul um dos caminhos alternativos recomendados.