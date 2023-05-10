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Durante a madrugada

Obra do novo viaduto de Carapina vai interditar Rodovia das Paneleiras

Bloqueio acontece na madrugada desta quinta-feira (11), de meia-noite às 5h, para implantação do cimbramento e do assoalho das abas laterais do viaduto em construção
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

10 mai 2023 às 09:04

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 09:04

Rodovia das Paneleiras, local onde será construído um viaduto
Rodovia das Paneleiras será novamente interditada para obras Crédito: Fernando Madeira
Os motoristas que precisarem trafegar durante a noite pela Rodovia das Paneleiras, sentido Vitória-Serra, devem ficar atentos. A via terá interdições durante a madrugada desta quinta-feira (11) devido às obras do novo viaduto de Carapina.
O bloqueio na rodovia já ocorreu entre 0h e 5h da madrugada desta quarta-feira, e, no mesmo horário desta quinta-feira, haverá nova interdição.
Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a interdição vai ser feita para implantar o cimbramento e o assoalho das abas laterais do viaduto de Carapina, que darão sustentação para a ciclovia e passeios.
O Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) e as equipes da Guarda Municipal estarão no local prestando apoio à equipe responsável pela obra e orientando os condutores que utilizam a via, sendo a Rodovia Norte Sul um dos caminhos alternativos recomendados.
A Semobi ressalta que na madrugada desta quarta-feira, a circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrita para o tráfego local, atendendo somente a moradores e comerciantes da região.

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