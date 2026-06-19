Quatro avenidas de Vitória terão interdição de faixa para corrida de rua no domingo (21)

Quatro avenidas de Vitória terão um faixa fechada no próximo domingo (21) por conta da Corrida Capixaba de Ferro.
Segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu), a circulação de veículos será em apenas uma ou duas faixas, provisoriamente, nas seguintes avenidas:
- Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, sentido Serra-Vitória;
- Avenida Adalberto Simão Nader, na Mata da Praia e Bairro República, ao lado do Aeroporto, no sentido Praia-Goiabeiras;
- Avenida Fernando Ferrari, sentido Vitória-Serra;
- Avenida Dante Michelini, na Orla de Camburi, entre o antigo Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, e o Posto Shell, na Mata da Praia, sentido Jardim Camburi-Centro.
Cada uma das vias tem de três a quatro faixas em cada sentido. Será fechada apenas uma faixa de cada avenida, a partir das 5h, com previsão de trânsito totalmente normalizado até as 8h30. À medida que o percurso estiver sendo completado pelos participantes, as vias vão sendo liberadas.