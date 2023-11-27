Protesto em frente ao Palácio Anchieta complica trânsito em Vitória

Acionada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou que duas faixas da Avenida Jerônimo Monteiro, sendo Camburi-Cariacica, ficaram fechadas por cerca de 15 minutos. De lá, o grupo seguiu para a praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta. Em seguida, retornaram para o meio da pista da Avenida Jerônimo Monteiro, interditando novamente duas faixas, mas nos dois sentidos.