Protesto em frente ao Palácio Anchieta complica trânsito em Vitória

Um protesto deixa o trânsito complicado em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na tarde desta segunda-feira (27). Por volta das 16h50, manifestantes ocupavam uma faixa da Avenida Jerônimo Monteiro, em cada um dos dois sentidos. Cerca de meia hora depois, o fluxo foi normalizado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que manifestantes carregam cartazes e pedem por melhores condições de moradia.
Acionada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou que duas faixas da Avenida Jerônimo Monteiro, sendo Camburi-Cariacica, ficaram fechadas por cerca de 15 minutos. De lá, o grupo seguiu para a praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta. Em seguida, retornaram para o meio da pista da Avenida Jerônimo Monteiro, interditando novamente duas faixas, mas nos dois sentidos.