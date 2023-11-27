Caminhão tomba e ocupantes morrem em Nova Venécia

Cabine de caminhão ficou totalmente destruída após o acidente na ES 130 Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duas pessoas morreram após um caminhão carregado com ferragens tombar na ES 130, próximo à entrada da comunidade de Córrego da Areia, em Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (27). As vítimas foram identificadas como Rafael Araújo de Souza, de 34 anos, que dirigia o veículo, e Lucas Costa Martins, de 27, que estava no banco do carona. Em fotos enviadas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar é possível observar que a cabine do veículo ficou totalmente amassada.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 13h30, e que equipes chegaram ao local e constataram que uma carreta havia perdido o controle e se chocado contra um barranco, tombando posteriormente. Segundo a corporação, duas vítimas precisaram ser desencarceradas pelos militares, e morreram no local. As polícias Civil e Militar ficaram a cargo da ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, populares contaram aos policiais que o condutor perdeu o controle da direção, chocou-se frontalmente com um barranco e em seguida tombou às margens da pista. "Dois homens, de 27 e 34 anos, ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros, que atestou o óbito. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local. A Polícia Civil foi acionada", disse a corporação, em nota.