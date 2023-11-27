Moto e carro batem e motociclista morre em acidente em Ibatiba

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para a ocorrência por volta das 23h23. O corpo da vítima, do sexo masculino, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda de acordo com a corporação, a ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal.