Moto e carro batem e motociclista morre em acidente em Ibatiba

Um motociclista de 75 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro, na BR 262, em Ibatiba, na noite desse domingo (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 23h, no km 157 da BR 262, e o motociclista morreu no local. Não há informações sobre a dinâmica da batida.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para a ocorrência por volta das 23h23. O corpo da vítima, do sexo masculino, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Ainda de acordo com a corporação, a ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal.