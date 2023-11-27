Homem com ciúmes agride e corta cabelo da namorada em Mimoso do Sul

Uma jovem de 18 anos foi agredida e teve o cabelo cortado pelo namorado na tarde de domingo (26), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima contou à Polícia Militar que o agressor prometeu voltar para matá-la, mas o suspeito não havia sido localizado até a publicação desta matéria.
Consta em boletim de ocorrência da PM que quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava atendendo a vítima, que apresentava uma fratura no pé esquerdo, escoriações por todo o corpo, um grande corte na cabeça e teve o cabelo cortado.
A jovem disse aos policiais que o namorado a agrediu por ciúmes e ameaçou voltar para matá-la. A vítima informou que possivelmente ele teria fugido para Piúma, em um veículo Corsa Classic grafite, seguindo pela BR 101. A mãe dela disse aos militares que a filha só não foi morta porque conseguiu correr. A moça foi socorrida para o Hospital Apóstolo Pedro e orientada a registrar o crime na delegacia.
Sobre o caso, a Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Mimoso do Sul e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.