Homem com ciúmes agride e corta cabelo da namorada em Mimoso do Sul

Consta em boletim de ocorrência da PM que quando os militares chegaram ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava atendendo a vítima, que apresentava uma fratura no pé esquerdo, escoriações por todo o corpo, um grande corte na cabeça e teve o cabelo cortado.

A jovem disse aos policiais que o namorado a agrediu por ciúmes e ameaçou voltar para matá-la. A vítima informou que possivelmente ele teria fugido para Piúma, em um veículo Corsa Classic grafite, seguindo pela BR 101. A mãe dela disse aos militares que a filha só não foi morta porque conseguiu correr. A moça foi socorrida para o Hospital Apóstolo Pedro e orientada a registrar o crime na delegacia.