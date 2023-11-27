Homens armados arrombam casa e atiram contra jovem em Bom Jesus do Norte

Um jovem de 20 anos morreu após ser vítima de disparo de arma de fogo em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, na madrugada desta segunda-feira (27). De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, a mãe da vítima informou que três homens armados com roupas camufladas arrombaram a porta da casa, e efetuaram vários disparos contra o filho. O jovem foi socorrido ao hospital, mas não resistiu. A motivação do crime não foi divulgada.

O crime foi registrado por volta das 4h da madrugada. De acordo com os militares, a mãe informou ainda que, após o ataque, os homens fugiram e outros indivíduos ainda estavam do lado de fora da residência. Após o ocorrido, vizinhos ajudaram no socorro da vítima para o transporte até o hospital de Bom Jesus do Itabapoana, já no Rio de Janeiro. Foram policiais militares cariocas que acionaram a PMES.

Os militares informaram ainda que foram até o local da tentativa de homicídio e fizeram patrulhamento no bairro, mas nenhum suspeito foi localizado. Já a Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia de Bom Jesus do Norte e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A corporação informou ainda que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada e que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.