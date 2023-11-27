Carro desgovernado quase atinge crianças na rua em Cachoeiro; veja vídeo

Quatro crianças que estavam brincando com uma bola na rua por pouco não foram atropeladas por um carro desgovernado que desceu uma das vias do bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , o caso aconteceu na tarde do último sábado (25) e o veículo chegou a atingir um imóvel. A cena foi registrada por câmeras de segurança de uma residência.

A gravação mostra o momento em que o Ford Fiesta vermelho desde uma ladeira ganhando velocidade, e, ao perceber a aproximação do veículo, os meninos que jogavam bola correm, conseguindo escapar de serem atingidos. Uma moto chega a para não ser atingida, no instante em que o carro atravessa a rua.

Um morador do bairro, que não quis ser identificado, disse que o motorista saiu do veículo sem ferimentos graves, mas muito assustado. “Graças a Deus não pegou nenhuma criança. Eu estava na garagem de casa. Deu tipo uma pane mecânica no veículo. Ele só parou porque bateu na traseira de outro carro. Esse carro em que ele bateu praticamente acabou. O carro desgovernado também ficou bem feio”, disse o morador em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta.

Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que um carro havia entrado no quintal de uma residência no bairro Village da Luz e, conforme o acionamento, o veículo havia quebrado a escada, o muro e o tanque da casa.