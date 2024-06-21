PM apreende quase 28 kg de maconha em operação no pedágio da BR 101 no ES

Segundo a PM, a ação aconteceu após a corporação receber informações de que o carregamento de maconha estava seguindo de Vitória para Cachoeiro. Um cerco foi montado no pedágio e na abordagem, ao ser indagado se teria algo ilegal no veículo, afirmou que transportava tabletes de maconha. O motorista não disse quem pegaria as drogas, mas explicou que receberia a quantia de R$ 1,5 mil por transportar a mercadoria.