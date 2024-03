PM apreende metralhadora e dupla é detida em São Gabriel da Palha

Um jovem de 22 anos foi preso na terça-feira (5) pela Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com R$ 1 mil em notas falsas. Ele foi flagrado pelos policiais no momento que recebia o envelope em sua casa, no bairro Boa Vista. Além disso, os agentes encontraram drogas no local.