Novo garante apoio a Pazolini mesmo após prefeito dar vaga de vice ao PP

Além da ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), brigavam pela vaga o ex-secretário municipal de Governo Aridelmo Texeira (Novo) e outros dois nomes do PP: o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, e o presidente municipal do partido, Marcos Delmaestro.

Após o anúncio feito por Pazolini na tarde desta quarta-feira (14), o presidente estadual do Novo conversou com A Gazeta e disse que não vai abandonar o prefeito, mesmo sabendo que Aridelmo não foi escolhido. Ele ainda elogiou Samorini.

"Nosso apoio é irrestrito à gestão do Pazolini. A Cris é uma ótima gestora, uma pessoa competente, que tem muito a entregar junto com o Pazolini. Estamos cada vez mais juntos e firmes, e com grande propósito de trabalhar com muita firmeza para eleger o Pazolini no primeiro turno. O nosso objetivo é esse. Nós não temos interesse por cargos. Está todo mundo imbuído em dar continuidade a essa gestão competente e diferente que Vitória passou a ter com o Pazolini. E estamos juntos, sem problema nenhum. Estamos felizes", declarou Iuri Aguiar.