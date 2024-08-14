PF cumpre mandado para apreender passaporte na casa de Marcos do Val no ES

O documento, no entanto, acabou não sendo encontrado pelos policiais porque está guardado em Brasília, no gabinete do senador. A entrega deverá ocorrer nas próximas horas. A informação é da assessoria de imprensa de Do Val, que, ao conversar com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta (14), também sustentou que a diligência é mais um ato do inquérito que apura a atuação do parlamentar nas redes sociais.