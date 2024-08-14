A Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do senador Marcos Do Val (Podemos), em Vitória, na manhã desta quarta-feira (14). A diligência buscava apreender o passaporte diplomático do parlamentar capixaba. Nas redes sociais, o senador disse que as decisões proferidas por Moraes "violam frontalmente a Constituição da República".
O documento, no entanto, acabou não sendo encontrado pelos policiais porque está guardado em Brasília, no gabinete do senador. A entrega deverá ocorrer nas próximas horas. A informação é da assessoria de imprensa de Do Val, que, ao conversar com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta (14), também sustentou que a diligência é mais um ato do inquérito que apura a atuação do parlamentar nas redes sociais.
Em decisão proferida no último dia 8 e tornada pública somente na segunda-feira (12), Alexandre de Moraes mandou bloquear os bens do senador até o limite de R$ 50 milhões. Conforme mostrou a colunista Letícia Gonçalves, Do Val está sendo investigado por atacar a PF e o próprio Supremo Tribunal Federal.
Em publicação no X, Marcos Do Val disse que a apreensão do seu passaporte diplomático foi realizada sem qualquer justificativa legal ou fundamento. "É mais uma demonstração clara das ilegalidades que vêm sendo cometidas contra mim. Não há motivo algum para que meu passaporte seja retido, pois não tenho qualquer intenção de fugir do Brasil. Continuo firme no exercício do meu mandato, e nada justifica essa medida draconiana". Confira abaixo o texto divulgado pelo senador nas redes sociais.
PF cumpre mandado para apreender passaporte na casa de Marcos do Val no ES
Atualização
14/08/2024 - 6:52
A reportagem foi atualizada com o posicionamento do senador Marcos do Val a respeito da operação, em texto publicado no X.