Notaer é acionado para reforço policial em São Benedito, em Vitória

A reportagem demandou a corporação militar para detalhes da operação, mas não houve retorno. No entanto, moradores da região contaram para A Gazeta que, por volta das 15h30, policiais entraram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Roberto Vieira Gomes — que passa por obras — afirmando que receberam uma denúncia de que havia armas escondidas no local. Os militares, segundo moradores, teriam sido agressivos com os trabalhadores e uma confusão foi iniciada.