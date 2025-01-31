Motorista fica ferido após bater em caminhão em Nova Venécia

O motorista de um Fiat Fiorino ficou ferido após bater em um caminhão na ES 381, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30). Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, cidade vizinha.
Segundo a Polícia Militar, os condutores dos dois veículos relataram que a Fiorino seguia sentido São Mateus quando se deparou com o caminhão parado às margens da rodovia, mas não conseguiu desviar e colidiu na traseira dele. Conforme o caminhoneiro, ele estava parado para verificar uma suposta falha mecânica.
Devido ao socorro, a PM informou que a vítima não pôde realizar o teste do bafômetro. A corporação não forneceu mais detalhes sobre o estado de saúde do motorista.