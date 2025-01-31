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Em Cidade Pomar

Homem morre e outro fica ferido em acidente entre ônibus e moto na Serra

Alex Santos de Souza, de 38 anos, estava na garupa da moto, a caminho do trabalho, quando foi atingido; ele deixa cinco filhos
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

31 jan 2025 às 10:46

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 10:46

Alex Santos de Souza, 38, morreu em acidente em Cidade Pomar
Alex Santos de Souza, 38, morreu em acidente em Cidade Pomar Crédito: Redes Sociais
Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente entre uma motocicleta e um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta sexta-feira (31) no bairro Cidade Pomar, na Serra. O caso aconteceu por volta das 5h30, quando a moto foi atingida e arrastada pelo coletivo — da linha 856, que faz o trajeto Cidade Pomar/ Terminal de Laranjeiras —, parando embaixo do veículo. Alex Santos de Souza, de 38 anos, não resistiu.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Alex estava na garupa da moto e morreu no local. Ele era montador de andaime e morava a menos de 200 metros do cruzamento onde ocorreu o acidente. O homem seguia para o trabalho quando sofreu a batida. Ele deixa cinco filhos.
O condutor da moto foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. Familiares de Alex disseram à reportagem que não sabiam se o piloto da moto era amigo dele ou se trabalhava com transporte por aplicativo.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que "a empresa responsável pelo coletivo está apurando as causas do acidente registrado na manhã desta sexta-feira (31), em Cidade Pomar, na Serra. Segundo informações iniciais, o ônibus seguia na avenida preferencial, quando um motociclista saiu da rua lateral sem fazer a parada obrigatória e atravessou repentinamente na frente do coletivo, causando a colisão. O Samu foi acionado para socorrer os ocupantes da moto. Não houve feridos dentro do ônibus".
Devido ao acidente, a Polícia Militar precisou interditar a via por mais de três horas para o trabalho da perícia. As polícias Militar e Civil foram procuradas para mais detalhes mas, até a publicação desta reportagem, informaram que a ocorrência ainda estava em andamento. 

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