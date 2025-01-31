Em Vitória

Acidente deixa motociclista de app e passageira feridos em Jardim Camburi

Colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rua José Celso Cláudio, na manhã desta sexta-feira (31)
Vitor Antunes

31 jan 2025 às 11:48

Carro e motocicleta envolvidos no acidente em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Deyvison Reis
Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente entre um carro e a motocicleta em que elas estavam no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rua José Celso Cláudio, em Jardim CamburiVitória, na manhã desta sexta-feira (31), um pouco antes das 8h. Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o motociclista estava fazendo serviço de corrida por aplicativo. 
Testemunhas contaram à TV Gazeta que a moto teria avançado a faixa contínua, cortando para fora, enquanto o carro fazia a conversão para entrar na Rua José Celso Cláudio. Foi nesse momento em que houve a colisão. Com a força do impacto, a moto foi parar em cima do carro, e os passageiros foram arremessados. O automóvel teve o para-choque arrancado e ficou com a lataria amassada.
"O piloto da moto foi lançado ao lado do veículo, e a passageira ficou no meio da pista. Ela teve um corte profundo na testa e ele quebrou o pé. A moto estava na contramão", afirmou Luciano de Souza, que viu o acidente, em entrevista à TV Gazeta
De acordo com a Guarda Civil Municipal de Vitória, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) socorreram os ocupantes da moto e eles foram levados para o hospital. "A Guarda Municipal de Vitória esteve no local para ajudar no socorro e no controle do trânsito. Os veículos já foram retirados da via, e o fluxo segue normalmente", finalizou a corporação. 

