A origem da riqueza dos bilionários

No documento "Às custas de quem?", de janeiro de 2025, a Oxfam (Oxford Committe for Famine Relief - Comitê de Oxford para Alívio da Fome) trouxe elementos necessários para o debate contemporâneo . Nove em cada dez países regrediram em termos de direitos trabalhistas e salários mínimos. Por outro lado, de acordo com a Oxfam, “a riqueza dos bilionários aumentou três vezes mais rápido em 2024 do que em 2023”. Farei alguns breves comentários sobre o assunto.

Segundo a Oxfam, “as crises econômicas, climáticas e de conflito mostram que o número de pessoas que vivem na pobreza praticamente não mudou desde 1990”. Em um mundo extremamente desigual, a Oxfam apontou que “a maior parte da riqueza dos bilionários é tomada, não conquistada - 60% vêm de herança, favoritismo e corrupção ou poder de monopólio”. Alguma surpresa?

Recorrentes eleições nos Estados Unidos da América, por exemplo, já nos mostraram que o poder do dinheiro corrompe e tem muita força de influência em regimes democráticos oligarquizados. De acordo com a Oxfam, “nosso mundo extremamente desigual tem uma longa história de dominação colonial que beneficiou amplamente as pessoas mais ricas”. Essa dominação consolidou estruturas subdesenvolvidas nos países periféricos, como bem sabemos.

Conforme ponderou a Oxfam, “nosso sistema econômico colonial moderno deve se tornar radicalmente mais igualitário para acabar com a pobreza”. As pessoas mais ricas precisam pagar a conta das reparações históricas a partir da tributação progressiva sobre as suas rendas e patrimônios. Além disso, “em 2023, o 1% mais rico do Norte Global recebeu US$ 263 bilhões do Sul Global por meio do sistema financeiro - mais de US$ 30 milhões por hora”. Meritocracia?

A extração de riquezas da periferia do sistema capitalista continua sob novas formas de colonialismo. Segundo a Oxfam, “as pessoas que vivem na pobreza em todo o mundo continuam enfrentando várias crises”. Em síntese, “dívidas impagáveis, salários mais baixos e preços de alimentos muito mais altos, tornando a vida cotidiana uma luta pela sobrevivência para bilhões de pessoas”.

Elon Musk, empresário bilionário Crédito: Divulgação

Recentemente, tomamos conhecimento de que a temperatura média do planeta rompeu a marca de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. Como consequência, as mudanças climáticas aumentarão os preços dos alimentos no mundo. O aquecimento global deverá fazer com que a inflação de alimentos aumente em até 3 pontos percentuais por ano até 2035, de acordo com as avaliações internacionais.