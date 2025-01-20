Inflação de alimentos e mercado de trabalho precário: um país de classe média?

Em sua última Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos de 2024, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) trouxe números que revelaram um problema merecedor de reflexões. Em síntese, o custo da cesta básica subiu em todas as capitais pesquisadas. Farei alguns breves comentários sobre o assunto.

Segundo o Dieese, “em dezembro de 2024, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 7.067,68 ou 5,01 vezes o mínimo de R$ 1.412,00”. Considerando-se o seu mercado laboral estruturalmente precário, faz sentido dizer que o Brasil voltou a ser um país de “classe média”? Um estudo da Tendências Consultoria avaliou que 50,1% dos domicílios brasileiros tiveram renda superior a R$ 3.400 por mês em 2024, sendo que a classe C foi predominante.

Em Vitória, por exemplo, o preço da cesta básica subiu 8,50% no ano de 2024, chegando a representar 57,23% do salário mínimo líquido. Os preços da carne bovina de primeira, do leite integral, do café em pó, do óleo de soja, do arroz, da manteiga e do pão francês subiram. O custo de vida é uma variável que afeta diretamente a população.

A partir de 2020, revelou o Dieese, o peso da cesta básica em relação ao salário mínimo bruto subiu de 53,45% para 57,61% em 2024, atingindo o pico de 62,89% em 2022. Onde estão os estoques reguladores de alimentos no Brasil? O Novo Arcabouço Fiscal deixou espaço para a reconstrução dos estoques reguladores de alimentos?

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a partir do Novo Caged, de novembro de 2024, mostrou que o emprego celetista no Brasil apresentou expansão. No acumulado do ano até novembro, o saldo foi positivo em 2.224.102 empregos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.152,89.

Compras no supermercado Crédito: auto-Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

No Espírito Santo, o salário médio de admissão em novembro encontrou-se abaixo da média do Sudeste e abaixo da média nacional. O saldo de empregos no Espírito Santo em novembro foi de 195 vagas. Em relação ao quadro nacional por nível de instrução em novembro, o saldo de empregos foi positivo para o médio incompleto, o médio completo e o superior incompleto.