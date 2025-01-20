Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sociedade

Inflação de alimentos e mercado de trabalho precário: um país de classe média?

Custos elevados de vida para a população e a precarização laboral estrutural criam um contexto fértil para o fortalecimento de novos tipos de extremismos políticos e de fascismos

Públicado em 

19 jan 2025 às 23:00
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Em sua última Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos de 2024, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) trouxe números que revelaram um problema merecedor de reflexões. Em síntese, o custo da cesta básica subiu em todas as capitais pesquisadas. Farei alguns breves comentários sobre o assunto.
Segundo o Dieese, “em dezembro de 2024, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 7.067,68 ou 5,01 vezes o mínimo de R$ 1.412,00”. Considerando-se o seu mercado laboral estruturalmente precário, faz sentido dizer que o Brasil voltou a ser um país de “classe média”? Um estudo da Tendências Consultoria avaliou que 50,1% dos domicílios brasileiros tiveram renda superior a R$ 3.400 por mês em 2024, sendo que a classe C foi predominante.
Em Vitória, por exemplo, o preço da cesta básica subiu 8,50% no ano de 2024, chegando a representar 57,23% do salário mínimo líquido. Os preços da carne bovina de primeira, do leite integral, do café em pó, do óleo de soja, do arroz, da manteiga e do pão francês subiram. O custo de vida é uma variável que afeta diretamente a população.

Veja Também

Dom Quixote e a renovação das esperanças e ilusões

Futuro cancelado: ele já não é mais percebido como fonte de esperança

Herança escravocrata: clãs que controlam e influenciam politicamente

A partir de 2020, revelou o Dieese, o peso da cesta básica em relação ao salário mínimo bruto subiu de 53,45% para 57,61% em 2024, atingindo o pico de 62,89% em 2022. Onde estão os estoques reguladores de alimentos no Brasil? O Novo Arcabouço Fiscal deixou espaço para a reconstrução dos estoques reguladores de alimentos?
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a partir do Novo Caged, de novembro de 2024, mostrou que o emprego celetista no Brasil apresentou expansão. No acumulado do ano até novembro, o saldo foi positivo em 2.224.102 empregos. O salário médio de admissão foi de R$ 2.152,89.
Supermercado, alimentos, inflação, consumidor, consumo
Compras no supermercado Crédito: auto-Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
No Espírito Santo, o salário médio de admissão em novembro encontrou-se abaixo da média do Sudeste e abaixo da média nacional. O saldo de empregos no Espírito Santo em novembro foi de 195 vagas. Em relação ao quadro nacional por nível de instrução em novembro, o saldo de empregos foi positivo para o médio incompleto, o médio completo e o superior incompleto.
O saldo por faixa salarial em novembro foi positivo para as vagas que pagaram até 1,5 salários mínimos. Esse pode ser considerado um país de “classe média”? O IBGE vem mostrando que a taxa de informalidade laboral tem se mantido em 39%, mesmo com quedas na desocupação. Custos elevados de vida para a população e a precarização laboral estrutural criam um contexto fértil para o fortalecimento de novos tipos de extremismos políticos e de fascismos.

Rodrigo Medeiros

E professor do Instituto Federal do Espirito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

Tópicos Relacionados

Salário mínimo Mercado de trabalho Inflação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados