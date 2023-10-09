Motociclista morre em colisão com carro na ES 080

O acidente entre uma moto e um carro resultou na morte de uma pessoa em Barra de São Francisco

A Polícia Militar informou que pessoas no local também informaram que o condutor do automóvel, também não identificado, foi embora do local após a batida. Depois do acidente a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegar no local o motociclista já estava sem vida.