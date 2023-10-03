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Na BR 101

Kombi escolar pega fogo perto de posto de combustíveis em Linhares

Segundo o dono do veículo, ninguém ficou ferido e o incêndio teria começado após ocorrer um vazamento de combustível quando era feito o abastecimento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 out 2023 às 09:01

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 09:01

Uma Kombi escolar pegou fogo após abastecer em um posto de combustíveis na BR 101, no bairro Conceição, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O incêndio ocorreu por volta de 7h30 desta terça-feira (3), e imagens mostram o veículo totalmente tomado pelas chamas. Segundo o proprietário, ninguém ficou ferido. 
Dono da Volkswagen Kombi, Leordino Portes relatou à reportagem que o veículo estava abastecendo e teria vazado combustível em outro compartimento, o que teria causado o incêndio. Ele afirmou ainda que não havia mais estudantes na van, apenas o motorista e uma mulher.
“O veículo está explodindo há 30 minutos, ao lado da bomba (de combustíveis), e agora que chegam (o Corpo de Bombeiros). Encheu o tanque demais e desceu no suspiro, pegou fogo no carro. Graças a Deus, não teve ferido. Quem estava dirigindo o veículo, saiu. Ele já tinha entregado as crianças e veio abastecer”, contou Portes.
O fogo se alastrou rapidamente pela parte traseira da van, onde fica o motor, e uma frentista do posto avisou para o motorista sair.
O próprio Leordino, sozinho, utilizou um extintor para tentar conter as chamas. O Corpo de Bombeiros chegou depois para controlar o fogo. A corporação foi demandada pela TV Gazeta sobre a ocorrência e a alegada demora para o atendimento. Em nota, respondeu que a equipe chegou 11 minutos depois do acionamento para a ocorrência e realizou o combate. 

Nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, na manhã desta terça-feira (03), no bairro Conceição, em Linhares. O acionamento, via Ciodes, foi realizado às 07:37 e às 07:48 a primeira equipe estava no local do fato. No local, os militares constataram que se tratava de uma Kombi que tinha acabado de abastecer o tanque de combustível e havia se afastado alguns metros da bomba de abastecimento. A guarnição iniciou o combate imediatamente e, ao mesmo tempo, acionou uma segunda equipe para prestar apoio, visto que o incêndio ocorria perto da área de abastecimento. As chamas foram totalmente debeladas. O proprietário do veículo ainda avalia se vai solicitar perícia."

*Com informações do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte,

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