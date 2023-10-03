Kombi escolar pega fogo perto de posto de combustíveis em Linhares

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, na manhã desta terça-feira (03), no bairro Conceição, em Linhares. O acionamento, via Ciodes, foi realizado às 07:37 e às 07:48 a primeira equipe estava no local do fato. No local, os militares constataram que se tratava de uma Kombi que tinha acabado de abastecer o tanque de combustível e havia se afastado alguns metros da bomba de abastecimento. A guarnição iniciou o combate imediatamente e, ao mesmo tempo, acionou uma segunda equipe para prestar apoio, visto que o incêndio ocorria perto da área de abastecimento. As chamas foram totalmente debeladas. O proprietário do veículo ainda avalia se vai solicitar perícia."

