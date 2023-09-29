Incêndio atinge propriedade rural e dura mais de dez horas em Linhares

(acima), é possível notar que a fumaça se espalhou rapidamente pela área extensa. Um incêndio atingiu boa parte de uma propriedade rural próximo à Comunidade de Agrovila, às margens da rodovia ES 358, que liga a sede do município de Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, no Norte do Estado. Em vídeos divulgados em redes sociais, é possível notar que a fumaça se espalhou rapidamente pela área extensa.

Os primeiros indícios das chamas, de grandes proporções, foram registrados no final da noite da última quinta-feira (28) e duraram mais de dez horas. O incêndio na vegetação foi contido pelo Corpo de Bombeiros apenas no final da manhã desta sexta-feira (29).

Incêndio de grandes proporções atingiu propriedade rural às margens da ES 358

Segundo o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, que esteve no local na manhã desta sexta-feira, há cerca de cinco quilômetros de distância da propriedade rural já era possível notar a presença da fumaça. Pecuaristas da região relataram ao repórter as preocupações com o forte vento, que fez com que as chamas espalhassem rapidamente.

Alguns fazendeiros chegaram a fazer uma espécie de vigília durante a noite, para tentar controlar o incêndio e evitar que ele atingisse as fazendas vizinhas.

"A preocupação aqui é muito grande com o vento. Primeiro que nessa fazenda não tinha gado, apenas capim, que estava muito alto e seco. Até agora conseguimos cercar a estrada, mas se elas [as chamas] passarem, vai atingir as fazendas, porque vai pegar parte da turfa", contou esse pecuarista ao repórter.