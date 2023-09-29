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ES 358

Incêndio atinge propriedade rural e dura mais de dez horas em Linhares

Devido ao vento forte, as chamas se espalharam rapidamente pela área extensa; incêndio já foi controlado
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 set 2023 às 17:30

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 17:30

Um incêndio atingiu boa parte de uma propriedade rural próximo à Comunidade de Agrovila, às margens da rodovia ES 358, que liga a sede do município de Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, no Norte do Estado. Em vídeos divulgados em redes sociais (acima), é possível notar que a fumaça se espalhou rapidamente pela área extensa. 
Os primeiros indícios das chamas, de grandes proporções, foram registrados no final da noite da última quinta-feira (28) e duraram mais de dez horas. O incêndio na vegetação foi contido pelo Corpo de Bombeiros apenas no final da manhã desta sexta-feira (29). 

Incêndio de grandes proporções atingiu propriedade rural às margens da ES 358

Segundo o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, que esteve no local na manhã desta sexta-feira, há cerca de cinco quilômetros de distância da propriedade rural já era possível notar a presença da fumaça. Pecuaristas da região relataram ao repórter as preocupações com o forte vento, que fez com que as chamas espalhassem rapidamente. 
Alguns fazendeiros chegaram a fazer uma espécie de vigília durante a noite, para tentar controlar o incêndio e evitar que ele atingisse as fazendas vizinhas. 
"A preocupação aqui é muito grande com o vento. Primeiro que nessa fazenda não tinha gado, apenas capim, que estava muito alto e seco. Até agora conseguimos cercar a estrada, mas se elas [as chamas] passarem, vai atingir as fazendas, porque vai pegar parte da turfa", contou esse pecuarista ao repórter. 
Em nota enviada à reportagem no final da manhã desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros informou que os militares já realizaram o combate e extinguiram totalmente as chamas. Não houve vítimas ou relatos de perdas materiais. 

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