O conselheiro tutelar é responsável por garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Mesmo com tamanha responsabilidade e importância, muita gente não sabe que é possível votar e escolher quem ocupará esse cargo. Pois a população pode marcar presença neste domingo, 1° de outubro, quando acontecem as eleições dos novos conselheiros tutelares nos 5.568 municípios brasileiros. Confira, mais abaixo, como e onde votar nas principais cidades da Grande Vitória.
No Espírito Santo, os locais de votação estarão abertos das 8h às 17h. Qualquer pessoa que possui um título de eleitor e esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral pode votar. Mas é preciso atenção ao local, que pode não ser o mesmo das eleições para Executivo e Legislativo do ano passado (2022).
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) dará suporte à votação, mas é o o Ministério Público do Estado (MPES) que tem a competência de fiscalizar o processo eleitoral. Os escolhidos vão ocupar os cargos de 2024 até 2027. Cada pessoa pode votar em apenas um candidato.
Pode votar o eleitor maior de 16 anos, levando o título eleitoral e o documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira Profissional). Também é necessário estar no domicílio eleitoral no município em que pretende depositar seu voto, que é sigiloso e facultativo.
Eleição de conselheiros tutelares: veja onde votar e candidatos no ES
Para votar, o processo é similar ao de outras eleições: para validar o voto, é preciso inserir o número do candidato e confirmar até que a urna eletrônica indique "fim".
Vitória
Em Vitória, o eleitor precisa lembrar onde vota nas eleições que ocorrem a cada dois anos — para presidente, deputados, senador, prefeito e vereadores. Mas, atenção! Esse local serve apenas como uma referência para indicar onde será a votação para conselheiro tutelar.
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
- Quem vota a cada dois anos em Caratoíra, Centro, Do Quadro, Ilha do Príncipe, Mário Cypreste, Parque Moscoso, Santa Tereza, Santo Antônio e Vila Rubim vai votar na Escola Moacyr Avidos, na Avenida Jurema Barroso, 58, Ilha do Príncipe.
- Se seu local de votação nas eleições foi Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Inhanguetá, Nova Palestina, Resistência, Santo André, São Pedro I, você deverá ir à Escola Maria José Costa Moraes, na Rodovia Serafim Derenzi, 4449, em São José, para votar para conselheiro tutelar.
- Quem vota em Bento Ferreira, Bonfim, Consolação, De Lourdes, Enseada do Suá, Forte São João, Fradinhos, Horto, Ilha de Santa Maria, Ilha do Boi, Jucutuquara, Monte Belo, Praia de Santa Helena, Praia do Canto, Romão, Santa Lúcia, para conselheiro tutelar, vai votar na escola Aristóbulo Barbosa Leão, na avenida Vitória, 3010, Bento Ferreira.
- Se Andorinhas, Da Penha, Itararé, Joana Darc, Maruípe, Santa Luiza, Santa Martha, São Cristóvão ou Tabuazeiro foi seu local de votação, você deve se dirigir à Escola Ceciliano Abel de Almeida, na Rua Doutor Arlindo Sodré, sem número, Itararé.
- Quem votou em Antônio Honório, Goiabeiras, Jardim da Penha, Maria Ortiz, República, Solon Borges deve se dirigir à Escola Almirante Barroso, na Rua do Almirante, sem número, Goiabeiras.
- Por fim, quem vota em Jardim Camburi e Mata da Praia escolherá o conselheiro tutelar na Escola Elzira Vivácqua dos Santos, na Rua Italina Pereira da Motta, 501, em Jardim Camburi.
CANDIDATOS EM VITÓRIA:
- Lívia Dias Pereira Muniz
- Andressa Santana R. Ricardo
- Diego de Almeida Santos
- Joseane Lúcia Araújo
- Walkiria Miranda Martins
- Marcos Antônio de Oliveira
- Luzia Engelhartt Martins
- Sheila Raquel C. Silva
- Laura Aparecida N. da Costa
- Alex Novaes Lima
- Raquel Milagre Lopes
- Fabrícia Alves Xavier
- Laudineia G. de Oliveira
- Luzia P. dos Santos Arnaldi
- Roberta A. da Silva Rocha
- Kezia da Silva Vaz
- Carolina Santos Prata
- Jhones Teixeira da Silva
- Vilma Lima Santana da Silva
Vila Velha
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
- Região 1: a seção será na Escola Senador João Medeiros Calmon, em Praia das Gaivotas
- Região 2: Escola Reverendo Antônio da Silva Cosmo, em Jardim Colorado
- Região 3: Escola Leonel de Moura Brizola, em Santa Rita
- Região 4: Escola Paulo Mares Guia, em Cobilândia
- Região 5: Escola Tuffy Nader, na Barra do Jucu
CANDIDATOS DA REGIÃO 1
- Rafaela Ladeira
- Francielly Gonçalves
- Saulo Pedro
- Francine Pontine Carreta
CANDIDATOS DA REGIÃO 2
- Samanta Mourão
- Bianca Bustamante
- Adelina Guimarães
CANDIDATOS DA REGIÃO 3
- Cristiane Ferreira
- Ricardo Rais
- Benedita Jorge Oliveira
- Milene Soares
CANDIDATOS DA REGIÃO 4
- Bruno Borsonelli
- Leandro Henrique
- Eliane Benincá
- Maria Aparecida
CANDIDATOS DA REGIÃO 5
- Edna Mateus
- Agatha Vieira
- Terezinha de Jesus
- Alexandre Prazeres
- Alessandra Santana
- Sueli Rodrigues
- Almir Vasconcelos
Serra
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
Na Serra, o esquema de votação é semelhante ao da Capital, relacionando o local de votação durante as eleições regulares com o local destinado a escolher o conselheiro tutelar. Confira seu local de votação clicando aqui. Abaixo, você vê quem são os candidatos.
CANDIDATOS NA SERRA:
- Débora Cristina
- Talita Moreira
- Zaini Araujo
- Maria Helena
- Jair
- Andrea Gomes
- Silesia Freitas
- Flavia Serafim
- Vera Seibert
- Andreia Ferreira
- Fabiana Medeiros
- Fernanda Schueng
- Adriano Cordeiro
- Alberto Fernandes
- Weligta Costa
- Valdirene Mateus
- Márcia Helena Cruz
- Ana Claudia Reis
- Ana Camargo
- Eike Freitas
- Jasiel Ferreira
- Caroline Barbosa
- Alverinda Medeiros
- Cristiana Candida
- Mirelly Souza
- Professora Rafaela
- Glaucia Fernando
- Debora Spindula
- Lanna Peixoto
- Amanda Muzi
Cariacica
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
- Escola São Jorge, em Rio Marinho
- Escola Professor Augusto Luciano, em Cariacica Sede
- Escola Manoel Paschoal de Oliveira, em Nova Canaã
- Escola Talma Sarmento de Miranda, em São Geraldo
- Escola Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá
- Escola Zaíra Manhães de Andrade, em Nova Rosa da Penha
CANDIDATOS DA REGIONAL I
- Rosimeire Duarte de Alcantara
- Vera Lucia Carlota do Nascimento
- Vicente de Paula Franco
- Antônia Rita de Oliveira
- Eliene Ferreira Lopes
- Flávia Iris Souza Gonçalves
- Jean Cleres Teixeira de Santana
- Glaucia Motta
- MayaraFernanda da Rocha Santos Lima
- Marcos Paulo Fonseca
- Marilza Nicolau de Lima
- Maria Bela Barbosa
CANDIDATOS DA REGIONAL II
- Marcelo Cruz Coutinho
- Maria da Penha Gomes Gonçalves
- Marinalva Andrade Rocha
- Michele Gonçalves Campos
- Amanda Monteiro Trancoso
- Ângela Maria da Silva
- Claudineia Tibúrcio da Silva
- Débora Alves Rodrigues Martins;
- Edilza da Silva Pinto;
- Miriam Fernandes Rodrigues
- Paulo Sergio Gomes
- Raquel Silva Santos Bento
- Rosimere Barbosa de Oliveira
- Vanda Monteiro
CANDIDATOS DA REGIONAL III
- Joanismere Penha Nubnes Endlich - nº 30
- Renata Mota Macedo
- Willian da Silva Fonseca
- Zíngara Valéria Nobre
- Agno Barbosa da Silva
- Elenice Rosa Furtado
- Eliane Maria de Paula Lopes
- Ellen Karla Peixoto da Silva Ramos
CANDIDATOS DA REGIONAL IV
- Maiko Denes Santos Neves
- Audiléia Marcia Martins da Silva
- Isabel Maria de Paula Perini
- Ivanete Vieira Simão
- Rosa Maria Henrique Pereira