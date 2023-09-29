Eleição de conselheiros tutelares: veja onde votar e candidatos no ES

Conselho Tutelar da Serra Crédito: Fabrício Christ

conselheiro tutelar é responsável por garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Mesmo com tamanha responsabilidade e importância, muita gente não sabe que é possível votar e escolher quem ocupará esse cargo. Pois a população pode marcar presença neste domingo, 1° de outubro, quando acontecem as eleições dos novos conselheiros tutelares nos 5.568 municípios brasileiros. Confira, mais abaixo, como e onde votar nas principais cidades da Grande Vitória

No Espírito Santo, os locais de votação estarão abertos das 8h às 17h. Qualquer pessoa que possui um título de eleitor e esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral pode votar. Mas é preciso atenção ao local, que pode não ser o mesmo das eleições para Executivo e Legislativo do ano passado (2022).

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) dará suporte à votação, mas é o o Ministério Público do Estado (MPES) que tem a competência de fiscalizar o processo eleitoral. Os escolhidos vão ocupar os cargos de 2024 até 2027. Cada pessoa pode votar em apenas um candidato.

Pode votar o eleitor maior de 16 anos, levando o título eleitoral e o documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira Profissional). Também é necessário estar no domicílio eleitoral no município em que pretende depositar seu voto, que é sigiloso e facultativo.

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Para votar, o processo é similar ao de outras eleições: para validar o voto, é preciso inserir o número do candidato e confirmar até que a urna eletrônica indique "fim".

Vitória

Em Vitória, o eleitor precisa lembrar onde vota nas eleições que ocorrem a cada dois anos — para presidente, deputados, senador, prefeito e vereadores. Mas, atenção! Esse local serve apenas como uma referência para indicar onde será a votação para conselheiro tutelar.

LOCAIS DE VOTAÇÃO:

Quem vota a cada dois anos em Caratoíra, Centro, Do Quadro, Ilha do Príncipe, Mário Cypreste, Parque Moscoso, Santa Tereza, Santo Antônio e Vila Rubim vai votar na Escola Moacyr Avidos, na Avenida Jurema Barroso, 58, Ilha do Príncipe.

Se seu local de votação nas eleições foi Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Inhanguetá, Nova Palestina, Resistência, Santo André, São Pedro I, você deverá ir à Escola Maria José Costa Moraes, na Rodovia Serafim Derenzi, 4449, em São José, para votar para conselheiro tutelar.

Quem vota em Bento Ferreira, Bonfim, Consolação, De Lourdes, Enseada do Suá, Forte São João, Fradinhos, Horto, Ilha de Santa Maria, Ilha do Boi, Jucutuquara, Monte Belo, Praia de Santa Helena, Praia do Canto, Romão, Santa Lúcia, para conselheiro tutelar, vai votar na escola Aristóbulo Barbosa Leão, na avenida Vitória, 3010, Bento Ferreira.

Se Andorinhas, Da Penha, Itararé, Joana Darc, Maruípe, Santa Luiza, Santa Martha, São Cristóvão ou Tabuazeiro foi seu local de votação, você deve se dirigir à Escola Ceciliano Abel de Almeida, na Rua Doutor Arlindo Sodré, sem número, Itararé.

Quem votou em Antônio Honório, Goiabeiras, Jardim da Penha, Maria Ortiz, República, Solon Borges deve se dirigir à Escola Almirante Barroso, na Rua do Almirante, sem número, Goiabeiras.

Por fim, quem vota em Jardim Camburi e Mata da Praia escolherá o conselheiro tutelar na Escola Elzira Vivácqua dos Santos, na Rua Italina Pereira da Motta, 501, em Jardim Camburi.

CANDIDATOS EM VITÓRIA:

Lívia Dias Pereira Muniz

Andressa Santana R. Ricardo

Diego de Almeida Santos

Joseane Lúcia Araújo

Walkiria Miranda Martins

Marcos Antônio de Oliveira

Luzia Engelhartt Martins

Sheila Raquel C. Silva

Laura Aparecida N. da Costa

Alex Novaes Lima

Raquel Milagre Lopes

Fabrícia Alves Xavier

Laudineia G. de Oliveira

Luzia P. dos Santos Arnaldi

Roberta A. da Silva Rocha

Kezia da Silva Vaz

Carolina Santos Prata

Jhones Teixeira da Silva

Vilma Lima Santana da Silva

Vila Velha

LOCAIS DE VOTAÇÃO:

Região 1: a seção será na Escola Senador João Medeiros Calmon, em Praia das Gaivotas

Região 2: Escola Reverendo Antônio da Silva Cosmo, em Jardim Colorado

Região 3: Escola Leonel de Moura Brizola, em Santa Rita

Região 4: Escola Paulo Mares Guia, em Cobilândia

Região 5: Escola Tuffy Nader, na Barra do Jucu

CANDIDATOS DA REGIÃO 1

Rafaela Ladeira



Francielly Gonçalves



Saulo Pedro



Francine Pontine Carreta



CANDIDATOS DA REGIÃO 2

Samanta Mourão



Bianca Bustamante



Adelina Guimarães



CANDIDATOS DA REGIÃO 3

Cristiane Ferreira

Ricardo Rais



Benedita Jorge Oliveira



Milene Soares

CANDIDATOS DA REGIÃO 4

Bruno Borsonelli



Leandro Henrique



Eliane Benincá



Maria Aparecida



CANDIDATOS DA REGIÃO 5

Edna Mateus

Agatha Vieira



Terezinha de Jesus



Alexandre Prazeres



Alessandra Santana



Sueli Rodrigues



Almir Vasconcelos



Serra

LOCAIS DE VOTAÇÃO:

Na Serra, o esquema de votação é semelhante ao da Capital, relacionando o local de votação durante as eleições regulares com o local destinado a escolher o conselheiro tutelar. Confira seu local de votação clicando aqui . Abaixo, você vê quem são os candidatos.

CANDIDATOS NA SERRA:

Débora Cristina

Talita Moreira

Zaini Araujo

Maria Helena

Jair

Andrea Gomes

Silesia Freitas

Flavia Serafim

Vera Seibert

Andreia Ferreira

Fabiana Medeiros

Fernanda Schueng

Adriano Cordeiro

Alberto Fernandes

Weligta Costa

Valdirene Mateus

Márcia Helena Cruz

Ana Claudia Reis

Ana Camargo

Eike Freitas

Jasiel Ferreira

Caroline Barbosa

Alverinda Medeiros

Cristiana Candida

Mirelly Souza

Professora Rafaela

Glaucia Fernando

Debora Spindula

Lanna Peixoto

Amanda Muzi

Cariacica

LOCAIS DE VOTAÇÃO:

Escola São Jorge, em Rio Marinho

Escola Professor Augusto Luciano, em Cariacica Sede

Escola Manoel Paschoal de Oliveira, em Nova Canaã

Escola Talma Sarmento de Miranda, em São Geraldo

Escola Terfina Rocha Ferreira, em Itacibá

Escola Zaíra Manhães de Andrade, em Nova Rosa da Penha Mais detalhes podem ser encontrados no site da prefeitura .



CANDIDATOS DA REGIONAL I

Rosimeire Duarte de Alcantara

Vera Lucia Carlota do Nascimento

Vicente de Paula Franco

Antônia Rita de Oliveira

Eliene Ferreira Lopes

Flávia Iris Souza Gonçalves

Jean Cleres Teixeira de Santana

Glaucia Motta

MayaraFernanda da Rocha Santos Lima

Marcos Paulo Fonseca

Marilza Nicolau de Lima

Maria Bela Barbosa

CANDIDATOS DA REGIONAL II

Marcelo Cruz Coutinho

Maria da Penha Gomes Gonçalves

Marinalva Andrade Rocha

Michele Gonçalves Campos

Amanda Monteiro Trancoso

Ângela Maria da Silva

Claudineia Tibúrcio da Silva

Débora Alves Rodrigues Martins;

Edilza da Silva Pinto;

Miriam Fernandes Rodrigues

Paulo Sergio Gomes

Raquel Silva Santos Bento

Rosimere Barbosa de Oliveira

Vanda Monteiro

CANDIDATOS DA REGIONAL III

Joanismere Penha Nubnes Endlich - nº 30

Renata Mota Macedo

Willian da Silva Fonseca

Zíngara Valéria Nobre

Agno Barbosa da Silva

Elenice Rosa Furtado

Eliane Maria de Paula Lopes

Ellen Karla Peixoto da Silva Ramos

CANDIDATOS DA REGIONAL IV